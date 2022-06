Mất 223 tỷ đồng, nhà nữ đại gia 65 tuổi vẫn sở hữu khối tài sản hơn 3.400 tỷ đồng

Trong phiên cuối tuần (10/6), chỉ số VN-Index giảm 23,72 điểm, kết phiên ở mức 1.284,08 điểm; HNX-Index giảm 6,3 điểm, dừng chân ở mức 306,44 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index giảm 3,9 điểm (-0,3%); HNX-Index giảm 4,04 điểm (-1,3%).

Cùng với đà lao dốc của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 10/6, mã cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận cũng ghi nhận mức giảm mạnh 7.800 đồng/cổ phiếu tương đương mức giảm 6,07%. PNJ cũng là một trong những mã cổ phiếu ghi nhận mức giảm sâu nhất trong phiên giao dịch cuối tuần vừa qua. Mức giảm này “thổi bay” những nỗ lực tích lũy của PNJ trong tuần giao dịch từ ngày 6 đến 10/6. Đáng chú ý, PNJ giảm mạnh sau khi thiết lập mức đỉnh lịch sử mới với mức giá 128.500 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 9/6.

Với mức giảm mạnh của PNJ trong phiên giao dịch cuối tuần vừa qua, khối tài sản của nữ đại gia 65 tuổi Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị của PNJ cùng 3 ái nữ ghi nhận mức giảm hơn 223 tỷ đồng.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 10/6, khối tài sản của gia đình nữ đại gia 65 tuổi người Quảng Ngãi đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 3.452 tỷ đồng.

Khối tài sản của bà Cao Thị Ngọc Dung và 3 ái nữ ghi nhận đà tăng mạnh từ đầu năm 2022 đến nay

Dù PNJ vừa trải qua phiên giao dịch giảm mạnh về thị giá, tuy nhiên trái ngược với đà lao dốc của thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm đến nay, khối tài sản gia đình nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung vẫn ghi nhận đà tăng mạnh trong thời gian qua.

Cụ thể, từ đầu năm 2022 đến nay, mã cổ phiếu PNJ vẫn ghi nhận mức tăng 24.500 đồng/cổ phiếu tương đương mức tăng 25% so với giá kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021. Với đà tăng này, khối tài sản của gia đình nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung cũng đã ghi nhận mức tăng hơn 700 tỷ đồng trong bối cảnh chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm 214,2 điểm tương đương mức giảm hơn 14%.

Vào đầu tháng 6/2022, PNJ đã thông báo chốt quyền thanh toán cổ tức đợt 2/2021 tỷ lệ 6% bằng tiền mặt vào ngày 24/6 tới tương đương mỗi cổ phiếu được nhận 600 đồng. PNJ sẽ tiến hành thanh toán vào này 21/7 sau đó. Theo dự kiến, gia đình nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung sẽ nhận được hơn 17 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức sắp tới của PNJ.

Sau phiên giảm mạnh của VN-Index ở phiên giao dịch ngày 10/6 vừa qua, nhận định về thị trường chứng khoán Việt Nam ở phiên giao dịch đầu tuần mới (13/6), các chuyên gia của CTCK Bản Việt (VCSC) dự báo thị trường có thể tiếp tục có quán tính giảm điểm để chỉ số VN-Index kiểm định hỗ trợ MA20 ngày đang nằm tại 1.265 – 1.270 điểm. Nếu lực cầu giá thấp đủ mạnh để hấp thụ lực bán, VN-Index có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục lại, hướng lên kháng cự MA10 vừa bị vi phạm, nằm tại vùng 1.297 điểm. Ở kịch bản này, chỉ số HNX-Index cũng sẽ có thể kiểm định lại đường MA20 ngày tại 310 điểm.

Ngược lại, nếu lực bán tiếp tục gia tăng mạnh và áp đảo lực mua tại hỗ trợ 1.265 – 1.270 điểm và khiến VN-Index đóng cửa phía dưới đường MA20 ngày, đà hồi phục của thị trường kéo dài từ giữa tháng 5 cho tới nay sẽ có khả năng kết thúc.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Asean (AseanSC) cho rằng diễn biến của thị trường trong phiên giao dịch tới sẽ phụ thuộc phần lớn vào thông tin CPI của Mỹ, và vùng 1.270 – 1.280 điểm, bao gồm đường trung bình động 20 ngày (MA20 ngày) được kỳ vọng sẽ là hỗ trợ tin cậy cho chỉ số. Trong đó, vùng hỗ trợ là vùng có thể xuất hiện lực cầu giúp chỉ số phục hồi trở lại, và vùng kháng cự là vùng có thể xuất hiện lực bán khiến chỉ số giảm trở lại.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng với diễn biến thận trọng sau khi vượt ngưỡng 1.300 điểm, thị trường đang quay trở lại kiểm tra các tín hiệu hỗ trợ trong vùng giằng co 1.280 - 1.300 điểm của VN-Index. Áp lực chốt lời mạnh diễn ra ở những nhóm tăng mạnh thời gian qua, cùng với sự hạ nhiệt của các nhóm ngành lớn, đang đồng thuận gây khó khăn cho đà hồi phục của thị trường. Với diễn biến này, dự kiến thị trường sẽ quay trở lại trạng thái phân hóa và giằng co trong vùng 1.270 - 1.300 điểm với sự hỗ trợ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Do đó, nhà đầu tư nên hạn chế mua cổ phiếu và theo dõi động thái hỗ trợ của thị trường. Đồng thời nên tận dụng khả năng hồi phục của thị trường để chốt lời và cơ cấu danh mục theo hướng giảm rủi ro.

