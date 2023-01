Heo ăn chuối mang về cho doanh nghiệp bầu Đức bao nhiêu tiền trong năm qua?

Mở cửa trong sắc xanh nhưng Vn-Index liên tục biến động ngay sau đó. Nhóm ngân hàng vẫn là trụ đỡ tích cực nhất giúp thị trường không giảm sâu.

VN-Index có thời điểm chạm mốc 1.045 điểm nhưng nhờ lực cầu tốt đã giúp chỉ số chính cân bằng trở lại.

Cổ phiếu ngành bất động sản ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường trong phiên sáng nay, với nhiều cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh như DXS (-3,6%), VRE (-3,2%), HDG (-2,5%), HDC (-2,2%), NLG (-2,1%), QCG (-1,7%),...

Cổ phiếu dòng thép chứng kiến đà hồi phục mạnh mẽ trong phiên chiều đã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm.

Chốt phiên giao dịch ngày 10/1, VN-Index giảm 0,86 điểm (0,08%) còn 1.053,35 điểm, HNX-Index tăng 0,96 điểm (0,46%) đạt 210,63 điểm, UPCoM-Index giảm 0,24 điểm (0,34%) đạt 72,48 điểm.

Sắc đỏ vẫn là gam màu chủ đạo

Thanh khoản thị trường đã cải thiện hơn so với phiên hôm qua nhưng vẫn đứng ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 10,98 nghìn tỷ đồng.

VCB là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên chỉ số chính khi đem về cho Vn-Index 0,41 điểm. Đây là phiên thứ hai liên tiếp VCB giữ nhịp cho thị trường.

Ở chiều ngược lại, CTG lấy đi của chỉ số chính 0,64 điểm.

HAG quay đầu tăng sau phiên giảm trước đó. Chốt phiên, cổ phiếu này tăng 0,11%, đạt 9.110 đồng/cổ phiếu.

Liên quan đến HAG, theo công bố của CTCP Hoàng Anh Gia Lai, trong bối cảnh giá thịt heo tháng 12/2022 thấp hơn so với tháng 11, kết quả kinh doanh tháng cuối năm chỉ bằng 58% so với tháng 11. Ước tính trong tháng 12/2022, doanh thu thuần của HAGL khoảng 474 tỷ đồng và lãi sau thuế 66 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và giảm 42% so với tháng 11.

Mảng chăn nuôi đem lại doanh thu lớn cho doanh nghiệp bầu Đức

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 4.574 tỷ đồng, gấp 2,2 lần kết quả kiểm toán năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.181 tỷ đồng, gấp 9,2 lần năm 2021.

Trong năm vừa rồi, ngành chăn nuôi đem về cho HAGL 1.620 tỷ đồng, tương ứng số lượng heo thịt tiêu thụ là 292.847 con. Ngành cây ăn trái tạo ra 2.277 tỷ đồng doanh thu với sản lượng 281.275 tấn, trong đó 57% sản lượng tiêu thụ là chuối xuất khẩu, chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc chiếm 43%. 677 tỷ đồng doanh thu còn lại đến từ ngành phụ trợ.

So với kế hoạch doanh thu đặt ra trong năm 2022 là hơn 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng, tập đoàn đã thực hiện được 95% kế hoạch doanh thu và vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/heo-an-chuoi-mang-ve-cho-doanh-nghiep-bau-duc-bao-nhieu-tien-trong-nam-qua-c6a20945.html