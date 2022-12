Doanh nghiệp của tỷ phú Thái Lan bị “thổi bay” hơn 1.200 tỷ đồng sau hai ngày

Sau phiên giao dịch tiêu cực ngày đầu tuần, thị trường chứng khoán nhanh chóng có sự hồi phục trong phiên 27/12 khi kết phiên chỉ số VN-Index tăng đến 19,36 điểm (1,97%) lên 1.004,57 điểm, mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng.

Các chỉ số trên sàn Hà Nội cũng hồi phục ấn tượng với HNX-Index lấy lại 4,64 điểm (2,34%) đạt 203,14 điểm và UPCoM-Index tăng 1,16% về 70,52 điểm.

Trái ngược với đà phục hồi của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 27/12, mã cổ phiếu SAB của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tiếp tục ghi nhận mức giảm 1.500 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm gần 1%.

Đây cũng là phiên giảm thứ 2 liên tiếp của SAB trong tuần giao dịch cuối cùng của năm 2022, trước đó trong phiên bán tháo 26/12, mã cổ phiếu này cũng bốc hơi 2.000 đồng/cổ phiếu.

Với đà giảm của SAB trong 2 phiên giao dịch gần đây, khiến khoản đầu tư của tỷ phú Thái Lan, Charoen Sirivadhanabhakdi vào SAB này bị thổi bay hơn 1.200 tỷ đồng. Trước đó, vào năm 2017, Tập đoàn Thai Beverage (ThaiBev) của tỷ phú người Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi đã mua lại gần 54% cổ phần của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB) với giá 4,8 tỷ USD (~ 110.000 tỷ đồng).

Khoản đầu tư của tỷ phú người Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi vào SAB chỉ còn gần 59.000 tỷ đồng

Tính theo giá thị trường kết phiên 27/12, khoản đầu tư của tỷ phú Thái Lan vào doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bia – nước giải khát tại Việt Nam có giá trị chỉ còn gần 59.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ thời điểm bắt đầu thâu tóm cổ phần Sabeco đến hiện tại, Thaibev đã thu về tổng cộng hơn 7.731 tỷ đồng cổ tức.

Trong khi đó, nhận định về xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam sau phiên phục hồi mạnh 27/12, chuyên gia của CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) cho rằng thị trường có thể sẽ biến động quanh đường trung bình 50 phiên của các chỉ số chính trong phiên giao dịch 28/12. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng cho thấy áp lực giảm giá ngắn hạn vẫn còn cao và các nhịp hồi phục này được xem là cơ hội để cơ cấu lại danh mục ngắn hạn, nhiều cổ phiếu đang có dấu hiệu hồi phục từ vùng quá bán ngắn hạn sau phiên giảm mạnh 26/12/2022. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm nhẹ cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Chuyên gia của CTCK Agribank (Agriseco) cho rằng thanh khoản thấp do hiện tại là vùng trống thông tin và dịp nghỉ lễ đến gần khiến tâm lý nhà đầu tư nội trở nên thận trọng. Với việc giá và lượng không đồng thuận tăng, Agriseco Research nghiêng về kịch bản nhịp hồi chỉ mang tính chất kỹ thuật. Đồng thời trên khung đồ thị ngày, xu hướng tăng giá ngắn và trung hạn vẫn trong trạng thái giảm, do đó rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu. Agriseco khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng quan sát diễn biến thị trường, không nên mua đuổi khi thị trường hưng phấn. Nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao nên tận dụng nhịp hồi phục để hạ tỉ trọng xuống mức an toàn.

Chuyên gia của Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo trong phiên 28/12 thị trường sẽ xuất hiện quán tính tăng điểm để chỉ số VN-Index kiểm định kháng cự MA50 ngày tại khu vực 1.010 điểm. Sự giằng co được kỳ vọng sẽ xuất hiện tại đây và tạo nên những sự rung lắc cho chỉ số. Về phía cuối ngày, nếu lực mua đủ mạnh để giúp VN-Index đóng cửa trên đường MA50 ngày, chỉ số sẽ phát ra những tín hiệu đầu tiên về khả năng đảo chiều tăng điểm trở lại. Ngược lại, nếu VN-Index vẫn duy trì dưới đường MA50 với thanh khoản ở mức vừa phải, chỉ số này sẽ xuất hiện một vài phiên tích lũy, thăm dò trong biên độ 985-1.010 điểm trước khi tìm ra hướng đi tiếp theo.

Chuyên gia của CTCK Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đánh giá về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên 27/12 tại mẫu hình Tweezer bottom cho tín hiệu phục hồi sau nhịp giảm điểm. Tại khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo quan trọng là MACD và RSI đã tạo đáy đầu tiên, tuy nhiên việc hình thành phân kỳ dương giúp thị trường tạo đà phục hồi mạnh mẽ hơn vẫn còn bỏ ngỏ. Với diễn biến hiện tại vùng điểm 1.010 – 1.020 sẽ tạm thời trở thảnh vùng kháng cự mạnh của thị trường. Trong trường hợp tích cực, nếu lực cầu quay trở lại, VN-Index sẽ quay trở lại vùng tích lũy trong biên từ 1.025 – 1.080 và có thể coi phiên giảm điểm ngày 26/12 là phiên Spring rũ bỏ.

Nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao có thể bắt đáy với tỉ trọng từ 10 - 20% tài khoản đối với các nhóm ngành chứng khoán, thép. Ngược lại, với sự thận trọng, các nhà đầu tư có thể quan sát phản ứng của thị trường quanh vùng điểm 1.020 trước khi ra quyết định giải ngân.

