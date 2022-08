Doanh nghiệp của nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam báo lãi cao nhất kể từ đầu dịch

Sau phiên tăng mạnh, thị trường chứng khoán biến động giằng co ngay sau khi mở cửa phiên sáng nay. Thị trường dao động lình xình trong biên độ hẹp. Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm 0,01 điểm còn 1.231,34 điểm.

Vn-Index bứt phá trở lại trong phiên chiều và đà tăng nới rộng dần về cuối phiên.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/8, VN-Index tăng 10,27 điểm (0,83%) lên 1.241,62 điểm, HNX-Index tăng 1,23 điểm (0,42%) đạt 295,84 điểm, UPCoM-Index tăng 0,22 điểm (0,24%) lên 90,13 điểm.

VN-Index tiếp tục tăng tốt

VHM là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến đà tăng của thị trường khi đem về cho Vn-Index 2,6 điểm.

Dòng tiền trở lại với thị trường với sự gia tăng rõ rệt. Giá trị giao dịch phiên này đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng. Đây là một trong số những phiên giao dịch hiếm hoi giá trị giao dịch đạt mức trên 20 nghìn tỷ cho thấy dấu hiệu lạc quan của thị trường.

Phiên này, cổ phiếu VJC của Vietjet tiếp tục tăng 0,31%, đạt mức giá 127.500 đồng/cổ phiếu. Trong phiên, cổ phiếu này phần lớn giao dịch trong sắc đỏ nhưng dòng tiền cuối phiên đã kéo giá đi lên. Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của cổ phiếu này.

Doanh nghiệp của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kinh doanh khả quan trở lại

Liên quan đến VJC, Vietjet vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2022. Trong quý II vừa qua, doanh thu hợp nhất đạt 11.590 tỷ đồng, tăng trưởng 227% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do nhu cầu đi lại đang trên đà phục hồi mạnh, đặc biệt là các chặng nội địa tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2019 khi COVID chưa bùng phát.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 181 tỷ đồng, thấp hơn quý đầu năm nhưng cao gấp 40 lần cùng kỳ 2021.

Trong quý II, nguồn thu của Vietjet không chỉ đến từ việc bán vé máy bay mà còn từ cước vận tải hàng hóa; chuyển quyền sở hữu và thương mại các tàu bay, động cơ; các hoạt động phụ trợ như bán đồ ăn, đồ uống và vật lưu niệm trên chuyến bay, …

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietjet ghi nhận doanh thu 16.112 tỷ và lợi nhuận sau thuế 426 tỷ, lần lượt cao gấp 2,1 lần và 3,5 lần cùng kỳ.

Như vậy, kể từ khi COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020 đến nay, CTCP Hàng không Vietjet đã có 6 quý lỗ gộp trước khi báo lãi trở lại vào quý II vừa qua.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/doanh-nghiep-cua-nu-ty-phu-giau-nhat-viet-nam-bao-lai-cao-nhat-ke-tu...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/doanh-nghiep-cua-nu-ty-phu-giau-nhat-viet-nam-bao-lai-cao-nhat-ke-tu-dau-dich-c6a8593.html