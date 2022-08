Công ty mẹ Cường đô la tăng lãi mạnh, được cho mượn gần 1.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) do bà Nguyễn Thị Như Loan – mẹ doanh nhân Cường đô la làm Tổng giám đốc đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với doanh thu tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ đạt 517 tỷ đồng.

Giá vốn tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu, gấp 4,9 lần cùng kỳ lên 470,2 tỷ đồng làm lợi nhuận gộp của QCG chỉ ghi nhận 46,6 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 5% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp của QCG tăng lần lượt 24% và 100% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 12,8 tỷ đồng và 8,4 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 84%, chỉ còn2,5 tỷ đồng.

Kết quả QCG ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 23,6 tỷ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Khoản thu nhập khác và chi phí khác không có nhiều biến động so với cùng kỳ, do đó sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty của bà Nguyễn Thị Như Loan báo lãi 16,34 tỷ đồng, tương đương mức tăng 89,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của QCG đạt 651,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 37 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 28,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, QCG lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 54% kế hoạch về doanh thu và gần 37% kế hoạch về lợi nhuận.

Về quy mô tài sản, tổng tài sản của QCG tính đến cuối quý 2 đạt hơn 9.771 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho đạt hơn 7.144 tỷ đồng, chiếm 73% tổng tài sản, chủ yếu là các khoản chi phí đền bù, tiển sử dụng đất, chi phí xây dựng và chi phí khác liên quan đến các dự án.

Tổng nợ phải trả của QCG tính tới ngày 30/6/2022 cũng không có nhiều biến động đáng kể so với đầu năm, đạt 5.435 tỷ đồng. Trong đó tổng nợ vay ghi nhận 453 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý 2/2022 cũng cho biết doanh nghiệp bà Nguyễn Như Loan đang được các đối tác và cá nhân cho mượn số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Số tiền được cho mượn lớn hơn 2 lần so với tổng vay nợ của QCG đến hết quý 2/2022.

Trong đó, công ty cổ phần BĐS Hiệp Phúc (An Vui) cho mượn 272,1 tỷ đồng, Công ty TNHH XD & KD nhà Phạm Gia cho mượn gần 153 tỷ đồng. Chủ tịch Lại Thế Hà và con gái Lại Thị Hoàng Yến cho mượn lần lượt 34,8 tỷ đồng và 205,6 tỷ đồng. Ông Lầu Đức Huy cũng cho mượn 133,4 tỷ đồng. Nữ Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan cho công ty mượn 89 tỷ đồng, bà Nguyễn Ngọc Huyền My và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt cũng cho mượn lần lượt 10,5 và 56,5 tỷ đồng.

