Dân "khát" vàng, "đại gia vàng" lãi nghìn tỷ trong 5 tháng đầu năm

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đảo chiều điều chỉnh và rung lắc nhẹ quanh mốc tham chiếu.

Sau hơn 30 phút mở cửa liên tục đổi sắc, thị trường đã tích cực hơn khi sắc xanh dần chiếm ưu thế hơn trên bảng điện tử.

Đợt ATC xuất hiện các lệnh mua bán quy mô lớn, có lúc VIC, VHM, VCB vọt lên giá kịch trần nhưng nhanh chóng các lệnh đối ứng xuất hiện kiềm chế. Khoảng 20 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục thị trường xuất hiện một nhịp kéo hồi khá mạnh đưa VN-Index vượt tham chiếu. Tuy nhiên, sức cầu không cân được khiến thị trường vẫn kết trong sắc đỏ.

Nhóm công nghệ tiếp có 10 mã kết phiên trong sắc tím là SBD, ONE, SGT, VTC, SRB, CMT, HIG, TEL PIA, PAI. FPT cũng tăng 2,1% lên 136.100 đồng/cổ phiếu.

Nhóm chứng khoán chứng khoán chứng kiến sự phân hoá. Trong khi VNX, VIX, SSI, VCI, FTS, AGR, TVS, VDS, DSC, BSI, IVS, VFS kết phiên trong sắc đỏ thì HCM, MBS, APS, ORS, TVB, CTS, SBS, BVS, HBS kết phiên trong sắc xanh.

Kết quả phiên giao dịch ngày 21/6, Vn-Index giảm 0,28 điểm (tương đương 0,02%) còn 1.282,02 điểm. HNX-Index tăng 0,39 điểm (0,16%) lên 244,36 điểm. UPCoM-Index tăng 1,19 điểm (1,12%) lên 100,46 điểm.

Loạt cổ phiếu lớn ngập sắc đỏ

Thanh khoản tiếp tục giảm so với phiên giao dịch hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 25,2 nghìn tỷ đồng. Thị trường ghi nhận 189 mã tăng và 242 mã giảm, 72 mã đứng giá.

LPB là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 1,18 điểm. Ở chiều ngược lại, HPG lấy đi của Vn-Index 0,47 điểm.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 12 liên tiếp với giá trị 1.009 tỷ đồng phiên hôm nay, trong đó khối này giải ngân 2.424 tỷ đồng và bán ra 3.433 tỷ đồng.

Phiên này, PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giảm 0,1%, còn 97.700 đồng/cổ phiếu. Thời gian qua cổ phiếu này có mạch tăng khá dài.

Liên quan đến PNJ, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024 với doanh thu thuần đạt 19.546 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.051 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,9% và 8,5% so với cùng kỳ.

Về hoạt động kinh doanh của từng kênh, doanh thu trang sức bán lẻ trong 5 tháng năm 2024 ghi nhận tăng 12,8% so với cùng kỳ do PNJ tung ra nhiều bộ sưu tập mới phù hợp thị hiếu khách hàng, và triển khai nhiều chương trình bán hàng hiệu quả.

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ

Doanh thu trang sức bán sỉ 5 tháng đầu năm cũng tăng 16,4%. Đáng chú ý, doanh thu vàng 24K tăng mạnh 90,9% so với cùng kỳ nhờ sự sôi động của thị trường vàng 24K.

PNJ cho biết mặc dù doanh thu vàng miếng 24K có xu hướng tăng mạnh do nhu cầu mua vàng tích trữ, đầu tư của người dân, nhưng biên lợi nhuận của vàng 24K rất thấp và đây cũng không là mảng kinh doanh chính của PNJ. Do đó, biên lợi nhuận gộp trung bình 5 tháng đầu năm 2024 giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 21/6, cổ phiếu PNJ đang giao dịch quanh mức 98.200 đồng/ cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá của doanh nghiệp trang sức này trên thị trường đạt khoảng 32.853 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]