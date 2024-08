Đại gia bút bi chia cổ tức lần 2, công ty của chủ tịch Cô Gia Thọ thu về bao nhiêu?

CTCP Tập đoàn Thiên Long (Mã: TLG) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt. Cổ tức sẽ được trả theo tỷ lệ 10% tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng cổ tức bằng tiền mặt.

Dự kiến thời gian thanh toán vào ngày 13/9/2024 tới đây. Trên thị trường hiện đang có 78,6 triệu cổ phiếu TLG được lưu hành. Như vậy dự kiến Thiên Long sẽ phải chi trả khoảng 78,6 tỷ đồng tiền cổ tức trong lần này.

Trước đó, tại tháng 7/2023 Thiên Long đã tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 15%. Như vậy, tổng cộng Thiên Long đã trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt trong năm 2023.

Thiên Long mạnh tay chi cổ tức

Về cơ cấu cổ đông, Công ty Đầu tư Thiên Long An Thịnh của Chủ tịch Cô Gia Thọ đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 37,35 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 47,52%. Như vậy, công ty sẽ thu về cổ tức hơn 37 tỷ đồng.

Bên cạnh phương án trả cổ tức bằng tiền mặt, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Thiên Long đã thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Theo kế hoạch này, Thiên Long sẽ phát hành thêm 7,86 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án phát hành.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TLG phiên này giảm 0,18%, xuống còn 54.800 đồng. Trước đó, cổ phiếu này đã có hai phiên tăng khá tốt.

TLG điều chỉnh trong bối cảnh Vn-Index vẫn duy trì đà đi lên. Ngay khi thị trường mở cửa sáng nay, VN-Index tiến nhanh chạm tới mốc 1.270 điểm.

Giao dịch có phần chậm lại và sắc đỏ mở rộng hơn trên bảng điện tử. Nhưng nhìn chung lực bán không quá mạnh và một số mã lớn đứng vững, đã giúp VN-Index duy trì sắc xanh.

Phiên chiều, với sự đi lên của các cổ phiếu lớn, Vn-Index cũng được cải thiện đáng kể. Nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán diễn biến sôi động nhất chiều nay. VHM tăng 2,07% với giao dịch 689,9 tỷ đồng dẫn đầu thị trường về thanh khoản. DIG tăng 5,7% khớp 641,7 tỷ đồng đứng thứ hai. VIX tăng 1,25% khớp 454,3 tỷ đồng đứng thứ 7 và SSI tăng 0,77% khớp 450,4 tỷ đồng đứng thứ 8.

Kết quả phiên giao dịch ngày 19/8, VN-Index tăng 10,93 điểm (0,87%) lên 1.272,55 điểm. HNX-Index tăng 1,29 điểm (0,55%), lên 237,31 điểm, UPCoM-Index tăng 0,38 điểm (0,41%), đạt 94,1 điểm.

Thị trường vẫn giữ màu xanh mướt

Thanh khoản tăng so với phiên giao dịch hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 21,2 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn có 508 mã tăng, 260 mã giảm và 839 mã đi ngang.

VCB là mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với 2,75 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, PLX có tác động tiêu cực nhất khi lấy đi hơn 0,28 điểm của chỉ số chung.

Khối ngoại mua ròng với giá trị 327 tỷ đồng phiên hôm nay, trong đó khối này giải ngân 1.832 tỷ đồng và bán ra 1.505 tỷ đồng.

Những mã bị đẩy bán mạnh nổi bật là VHM 180 tỷ đồng, GAS 42 đồng, HDB 36 tỷ đồng, TCB 34 đồng, HSG 30 tỷ đồng,…

Thị trường đang trong pha lình xình đi lên (sideway – up), do đó, chuyên gia VPBankS cho rằng chiến lược quay trở lại mua những nhóm ngành mạnh nhưng định giá không quá cao hoặc nền giá cao sẽ phù hợp hơn với những nhà đầu tư xoay chuyển tâm lý chưa kịp hay “hơi chậm một chút” so với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, bám bảng.

Cụ thể, chiến lược hiện tại là nhà đầu tư nên tập trung vào những cổ phiếu lấy được những đường MA quan trọng ví dụ đường MA 20 ngày, đường MA 50 ngày và có tín hiệu tạo đáy rõ ràng.

