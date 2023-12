Bỏ túi thêm gần 300 tỷ đồng trong một ngày, bầu Đức đang có bao nhiêu tiền?

Trong phiên giao dịch đầu tuần (11/12), thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch giằng co trong biên độ hẹp. Kết phiên, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 1,06 điểm để đóng cửa ở mức 1.125,50 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE tiếp tục suy giảm so với phiên cuối tuần trước còn hơn 14.651 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng 433 tỷ đồng, đây là phiên bán ròng thứ 9 liên tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index tăng 0,17 điểm để đóng cửa ở mức 231,37 điểm. Trong khi đó, chỉ số Upcom-Index giảm 0,23 điểm để đóng cửa ở mức 85,48 điểm.

Trái ngược với diễn biến giằng co của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 11/12, mã cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai do đại gia Đoàn Nguyên Đức giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị có phiên giao dịch tích cực khi mã cổ phiếu này tăng kịch trần để đóng cửa ở mức 13.000đ/cổ phiếu. Thanh khoản tăng vọt gấp gần 3 lần so với phiên giao dịch cuối tuần trước với hơn 26 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay. Tính từ đầu tháng 11 đến nay, mã cổ phiếu này ghi nhận mức tăng tới gần 62%, đây là mức tăng vượt trội trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến nhiều phiên biến động mạnh thời thời gian qua.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu HAG trong phiên giao dịch ngày 11/12 không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông doanh nghiệp. Mức tăng này cũng giúp khối tài sản của bầu Đức trên sàn chứng khoán ghi nhận tăng thêm gần 272 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, đại gia 60 tuổi người phố Núi đang sở hữu khối tài sản trị giá hơn 4.159 tỷ đồng.

Tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Đức vượt mốc 4.100 tỷ đồng cùng đà tăng mạnh của cổ phiếu HAG

Giới đầu tư đánh giá, động lực tăng giá của cổ phiếu HAG xoay quanh kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược sắp tới. Trước đó, vào ngày 24/11 doanh nghiệp của bầu Đức đã công bố danh sách các bên mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ trị giá 1.300 tỷ đồng.

Trong đó, CTCP Chứng khoán LPBank và ThaiGroup – hai công ty có liên quan tới ông Nguyễn Đức Thụy (hay còn gọi là Bầu Thụy) – tham gia chính yếu. Trong đó, CTCP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ sở hữu 4,73% sau đợt phát hành); CTCP Tập đoàn ThaiGroup mua 52 triệu cổ phiếu (tương đương 4,92%) và một nhà đầu tư chuyên nghiệp khác là Nguyễn Đức Quân Tùng sẽ mua 28 triệu cổ phiếu (tương đương 2,65%).

Sau phiên giao dịch giằng co của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về xu hướng phiên giao dịch ngày 12/12, chuyên gia công ty chứng khoán Vietcap dự báo chỉ số VN-Index sẽ có những nỗ lực tăng điểm, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nếu lực cầu giá cao đủ mạnh để giúp chỉ số thoát khỏi sức ì, VN-Index sẽ có cơ hội hướng lên kháng cự của đường MA100 tại 1.155 điểm (xác suất hiện ở mức 60%). Ngược lại, nếu lực mua vẫn yếu, lực bán có thể sẽ gia tăng trở lại để VN-Index kiểm định hỗ trợ MA200 ngày. Nếu rơi xuống dưới mốc này (xác suất 40%), tín hiệu đảo chiều giảm có thể sẽ hình thành.

Chuyên gia công ty chứng khoán SSI nhận định VN-Index vẫn dao động trong phạm vi 1.120 - 1.130. Chỉ báo kỹ thuật RSI ở tín hiệu tích cực nhẹ, ADX duy trì tín hiệu xu hướng yếu. Điều này cho đánh giá chỉ số VN-Index sẽ chuyển động tăng điểm nhẹ và hướng đến vùng 1.130 - 1.135 trong ngắn hạn.

Chuyên gia CTCK Asean (Aseansc) đánh giá thị trường vẫn duy trì trạng thái tích cực khi đóng cửa trên ngưỡng 1.125 điểm, và tiếp tục tích luỹ trên đường xu hướng dài hạn MA200 (1.118 điểm) ngày thứ 6 liên tiếp bất chấp áp lực bán ròng từ khối ngoại.

Aseansc đánh giá VN-Index đang có xác suất cao tăng điểm trong các phiên giao dịch sắp tới khi dòng tiền có xu hướng luân chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiến trong danh mục ở mức trên trung bình (70%) và chờ đợi các tín hiệu tích cực từ thị trường để tìm kiếm cơ hội trading ngắn hạn.

Chuyên gia của CTCK Agribank (Agriseco) nhận định, xu hướng tăng của thị trường vẫn có thể tiếp tục khi giá đang bám sát dải trên của Bollinger Bands và chưa vi phạm vùng nền hỗ trợ quanh MA200. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên có sự chuẩn bị cho kịch bản tiêu cực xảy ra khi áp lực bán gia tăng và thị trường đóng cửa dưới mốc hỗ trợ 1.108 điểm.

