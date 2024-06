Bất ngờ thay đổi phương án tăng vốn, ngân hàng bầu Thụy làm Chủ tịch có quy mô thế nào?

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rung lắc trong biên độ hẹp ở phiên giao dịch ngày 26/6, kết phiên chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 4,68 điểm để đóng cửa ở mức 1.261,24 điểm cùng thanh khoản sàn HoSE đạt 20.812 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 700 tỷ đồng so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 0,51 điểm để đóng cửa ở mức 239,68 điểm. Chỉ số Upcom-Index tăng nhẹ 0,07 điểm để đóng cửa ở mức 98,90 điểm.

Trong ngày thị trường chứng khoán Việt Nam rung lắc trong biên độ hẹp, Ngân hàng TCMP Bưu điện Liên Việt - LPBank (LPB) do đại gia Nguyễn Đức Thụy làm Chủ tịch bất ngờ công bố thông tin tạm dừng thực hiện các thủ tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024.

Ngân hàng LPBank do ông Nguyễn Đức Thuỵ giữ vị trí Chủ tịch bất ngờ thay đổi phương án tăng vốn điều lệ

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 diễn ra ngày 17/4 của LPBank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, ngân hàng được phép chào bán thêm 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn thêm 8.000 tỷ đồng. Hiện LPBank chưa công bố nguyên nhân cho việc bỏ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đáng chú ý, cũng trong văn bản gửi cổ đông lần này, HĐQT LPBank cho biết sẽ xem xét trình đại hội cổ đông phê duyệt điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 ngay tại phiên họp bất thường dự kiến diễn ra vào tháng 8. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến là 16,8%. Hiện LPB có vốn điều lệ hơn 25.576 tỷ đồng, và nếu phương án này diễn ra thuận lợi, dự kiến vốn điều lệ của LPBank sẽ đạt 29.872 tỷ đồng.

Cùng với việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ, cổ phiếu LPB cũng diễn biến tích cực trong phiên giao dịch ngày 26/6 khi ghi nhận mức tăng 1,41% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức giá 28.750đ/cổ phiếu. Tính theo giá thị trường, Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy đang sở hữu khối tài sản trên sàn chứng khoán có trị giá hơn 2.033 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I đạt 2.886 tỷ đồng, tăng tới gần 85% so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành hơn 27% kế hoạch cả năm. Tính đến hết ngày 31/3, dư nợ tín dụng của LPBank đạt 307.708 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2023. Tăng trưởng huy động đạt gần 7%, tương ứng 304.531 tỷ đồng. Hết quý I, tổng tài sản của LPBank đã lên gần 410.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2023.

Sau hai phiên tăng nhẹ của chỉ số chính thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về xu hướng phiên giao dịch ngày 27/6, chuyên gia công ty chứng khoán Vietcap dự báo VN-Index có thể tiếp tục xuất hiện các nỗ lực hồi phục để kiểm định kháng cự của đường MA5 tại vùng 1.265-1.267 điểm. Nếu lực mua được cải thiện giúp chỉ số đóng cửa trên mốc này, đà hồi phục có thể sẽ kéo dài, giúp VN-Index hướng lên kháng cự mạnh hơn của các đường MA10, MA20 tại vùng 1.275-1.280 điểm. Ngược lại, nếu lực bán gia tăng khiến VN-Index đảo chiều giảm dưới MA100 tại 1.248 điểm, xu hướng điều chỉnh giảm sẽ tiếp tục.

Chuyên gia của CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) dự báo thị trường có thể sẽ gặp áp lực giảm trong phiên 27/06. Đồng thời, Yuanta cho rằng nhịp hồi trong hai phiên vừa qua cũng có thể nhanh chóng kết thúc khi lực cầu đang suy yếu. Tuy nhiên, cũng không loại trừ đà tăng nhẹ vẫn có thể xảy ra khi đây là thời điểm chốt NAV của các quỹ trong quý 2/2024, dù đà tăng có thể sẽ không lan tỏa đều giữa các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp hồi để đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp 40%-45% danh mục trong ngắn hạn. Đồng thời, các nhà đầu tư chưa nên mua vào trong giai đoạn này.

Chuyên gia CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS) khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng hợp lý. Nhà đầu tư trung - dài hạn nắm giữ danh mục hiện tại, các vị thế xem xét gia tăng tỷ trọng mới, cần đánh giá cẩn trọng hơn dựa trên kết quả kinh doanh quý 2 và triển vọng cuối năm của các doanh nghiệp đầu ngành, khi quý 2/2024 đang dần kết thúc.

Trường hợp tỷ trọng dưới mức trung bình có thể xem xét giải ngân các mã đang có thanh khoản gia tăng tốt trở lại. Mục tiêu là các mã cổ phiếu đầu ngành, dự báo có có kết quả kinh doanh triển vọng tích cực trong cuối năm.

