Trước việc nhà đất, đất nền nhiều khu vực Hà Nội đang dần hình thành một mặt bằng giá mới, anh Trần Đình Lương cho rằng với những người có nhu cầu ở thực cần cân nhắc để đưa ra quyết định sớm bởi rất khó để giá nhà đất, đất nền giảm mạnh như giai đoạn cuối năm 2022, đầu năm 2023. Những người có nhu cầu ở thực cần cân nhắc đến nguồn tài chính của mình để lựa chọn phân khúc phù hợp tránh rơi vào cảnh “trắng tay”, bị ngân hàng thanh lý tài sản do sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

“Người mua cần cẩn trọng trước rủi ro chôn vốn khi rót tiền vào các sản phẩm bị làm giá, không sát với giá trị sử dụng thực” - anh Trần Đình Lương, nhà đầu tư lưu ý.

Trong khi đó, với các nhà đầu tư tay ngang cần tránh những khu vực đã tăng nóng từ 25-30% trong thời gian qua. Nhà đầu tư cần lựa chọn kỹ hơn các sản phẩm do trong ngắn hạn tiềm năng tăng giá không còn hấp dẫn như 6 tháng đầu năm.

Với những nhà đầu tư dài hạn: Bất động sản vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn, có tiềm năng sinh lời bền vững. Nhưng các nhà đầu tư nên biết rằng, khả năng thanh toán của Bất động sản sẽ luôn thấp hơn so với vàng, chứng khoán. Do đó, những nhà đầu tư BĐS nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư và có chiến lược đầu tư linh hoạt để có thể thích ứng với những thay đổi của thị trường.