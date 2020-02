Giá thịt lợn tiếp tục “hạ nhiệt”, người mua ở chợ dân sinh vẫn thờ ơ

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020 13:30 PM (GMT+7)

Ghi nhận tại các chợ dân sinh trên địa bàn quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân trong 2 -3 ngày gần đây giá thịt lợn đã hạ nhiệt hơn trước đó, nhưng lượng khách hàng vẫn không hề tăng.

Người tiêu dùng mua thịt lợn tại siêu thị các điểm bán hàng bình ổn với giá ổn định.

Tiểu thương chợ dân sinh than “ế ẩm”

Một số tiểu thương tại chợ Trung Yên cho biết mấy hôm nay giá thịt lợn móc hàm loại 1 giảm 10.000 đồng/kg so với tuần trước còn 90.000 đồng/kg. Do đó, giá bán lẻ các loại cũng giảm, như thịt ba chỉ 150.000 đồng/kg, thịt đùi, thịt nạc 130.000 đồng/kg, sườn non 150.000-160.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, dù giá thịt lợn đã dễ thở hơn nhưng lượng khách hàng chưa có gì khả quan.

“Kể từ khi giá lợn lên cao, mỗi ngày tôi chỉ dám lấy một con lợn. Khoảng chục ngày nay giá thị trường đã hạ hơn chút nhưng mức tiêu thụ vẫn như cũ bởi khách hàng tới chợ thưa vắng hơn nhiều” – bà Xuân, một tiểu thương cho biết.

Tương tự, bà Hậu - một tiểu thương lâu năm tại chợ Đống Đa cho biết, ngoài các mối hàng là quán ăn đã nghỉ lấy hàng vì họ buôn bán ế ẩm. Lượng hàng lấy về bán cũng giảm đi 2/3.

“Mình vẫn bán nhưng xác định là không có nhiều người mua. Người ta giờ ra đường bịt kín khẩu trang, đến chợ mua vài lạng thịt rồi vội vã ra về. Cũng kể từ ngày có dịch Covid-19, nhiều người do lo ngại nên đã chuyển sang mua hàng tại siêu thị, nên chợ càng vắng hơn” - bà Hậu cho hay.

Siêu thị tấp nập khách hàng là chị em

Trái ngược với chợ dân sinh, tại gian hàng thực phẩm tươi sống người mua luôn tấp nập. Khảo sát tại hệ thống các siêu thị Vinmart, BigC,… lượng thực phẩm như thịt bò, thịt lợn, hải sản các loại được bày bán khá phong phú, giá thành được niêm yết khá hợp lý.

Có mặt từ sáng sớm tại siêu thị, chị Lê thị Liên (quận Thanh Xuân) cho biết đã từ lâu chị có thói quen mua thực phẩm, đồ ăn cho gia đình tại siêu thị này.

“Siêu thị nằm ngay trong khu nhà mình, đồ ăn tươi ngon, giá cả hợp lý mà các quầy kệ luôn có sẵn hàng. Trong khi chợ khá xa, thời điểm này lại đang nhiều dịch bệnh mắt thường không thể kiểm soát được, nên mình nghĩ siêu thị sẽ an toàn, đảm bảo hơn” – chị Liên nói thêm.

Có lẽ khi dịch cúm gà, dịch lợn châu phi, dịch Covid-19,… còn đang diễn biến khá phức tạp như hiện nay thì tình hình buôn bán của các tiểu thương tại nhiều khu chợ dân sinh bị ảnh hưởng cũng là điều dễ hiểu.

Ghi nhận giá lợn hơi ngày 28/2, tại miền Bắc và miền Trung vẫn giữ nguyên mức giá ổn định khoảng trên dưới 80.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá lợn hơi miền Nam tiếp tục rớt giá mạnh 5.000-6.000 đồng/kg, tiến sát mốc 70.000 đồng/kg. Tại chợ Hóc Môn, giá heo hơi đang ở mức 75.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Bắc hôm nay giao dịch nằm trong khoảng từ 75.000 - 79.000 đồng/kg. Duy nhất tại Hưng Yên, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ 2.000 đồng/kg lên 78.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá ghi nhận tại Bắc Giang và Ninh Bình. Các địa phương còn lại như Nam Định, Hà Nam, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và Hà Nội giá heo hơi trong ngày dừng ở mức 75.000 đồng/kg. Trong khi đó Lào Cai và Yên Bái, giá heo hơi vẫn duy trì ở mức giá đỉnh 80.000 đồng/kg.

