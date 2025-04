Truy tìm công ty đổ hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng ra vỉa hè Hà Nội

Chiều 21/4, ông Trần Xuân Duy, Chủ tịch UBND phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin hàng nghìn hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị đổ tràn lan ra vỉa hè đường Nguyễn Lân mà không qua xử lý theo quy định, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc.

Các sản phẩm là những hộp, lọ còn nguyên vẹn, mang nhãn hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Vị Mộc Linh, đã hết hạn sử dụng. Trên bao bì sản phẩm có ghi công dụng hỗ trợ giảm axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát, đau thượng vị, trào ngược thực quản do viêm loét dạ dày, tá tràng…

Hàng nghìn sản phẩm vẫn còn nguyên lọ, vỏ hộp được vứt trên vỉa hè. Ảnh: Quỳnh Mai.

Theo thông tin in trên bao bì, sản phẩm do Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M, có địa chỉ tại số 54A, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội chịu trách nhiệm. Đơn vị sản xuất là Công ty Cổ phần Dược phẩm Bảo Nguyên, có trụ sở tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

"Tuy nhiên, khi công an và chính quyền địa phương đến địa chỉ số 54A, ngõ 192 Lê Trọng Tấn thì được biết đây là nhà dân, không có ai nhận là đại diện công ty nêu trên", ông Trần Xuân Duy thông tin.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh xem đây là hành vi cố ý hay vô tình. Công an cũng đang truy tìm địa điểm hoạt động mới của công ty này vì hiện không rõ đơn vị đã chuyển đi đâu.

Do các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực y tế và không đảm bảo an toàn, chính quyền phường Khương Mai đã thu hồi toàn bộ số sản phẩm và đưa về trụ sở để tiêu hủy theo quy định.

Một sản phẩm mang tên An Vị Mộc Linh được vứt trên vỉa hè. Ảnh: Quỳnh Mai.

Theo dữ liệu tra cứu, Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M được cấp phép hoạt động từ ngày 24/5/2021, người đại diện pháp luật là ông Khiếu Văn Thụ. Ngành nghề chính của công ty là bán buôn máy móc, thiết bị y tế; bán buôn thiết bị khai khoáng, xây dựng; thiết bị điện và vật tư điện. Khi PV liên hệ theo số điện thoại đăng ký, người nghe máy cho biết không liên quan đến công ty nói trên.

Trước đó, nhiều người dân và nhân viên thu gom rác tại khu vực đường Nguyễn Lân bất ngờ phát hiện hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng bị vứt ngổn ngang trên vỉa hè, trong đó có sản phẩm An Vị Mộc Linh và một số loại khác.