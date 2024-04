Zendaya lăng xê chiếc váy tennis và nhiều mẫu đồ cổ điển

Zendaya hiện đang có chuyến đi quảng bá toàn thế giới cho bộ phim sắp tới của cô, Challengers. Bộ phim do đạo diễn Luca Guadagnino của Call Me By Your Name chỉ đạo, dự kiến ​​phát hành vào ngày 26 tháng 4 năm 2024. Chỉ còn vài tuần nữa là ra mắt, Zendaya, người đóng vai Tashi Duncan, đã gây ấn tượng mạnh trên thảm đỏ và các sự kiện. với kiểu dáng cực kỳ sang trọng của cô ấy trong môn quần vợt. Nữ diễn viên đã bước lên thảm đỏ trong bộ trang phục lấy cảm hứng từ quần vợt, từ bỏ vũ trụ khoa học viễn tưởng Dune để đón nhận kỷ nguyên Tenniscore hoàn toàn phù hợp với cô. Nhà tạo mẫu của cô, Law Roach, đã không làm cô thất vọng khi lựa chọn những trang phục táo bạo cho chuyến lưu diễn, đôi khi từ kho lưu trữ và đôi khi là đồ tùy chỉnh.

Kiểu dáng mới nhất của cô nổi bật với chiếc váy Louis Vuitton tùy chỉnh màu trắng từ đầu đến chân với áo nịt ngực và thắt lưng da đan chéo màu trắng. Để phù hợp với kiểu dáng quyến rũ, Zendaya đã trang điểm giống như nữ thần màu đồng, có lẽ để mô phỏng kiểu dáng say nắng của những người trên sân tennis, cùng với mái tóc thanh lịch được xõa sang một bên. Bộ trang phục này chỉ đại diện cho một trong nhiều kiểu dáng quyến rũ của Zendaya được giới thiệu trong buổi họp báo cho Người thách thức.

Cuối tuần qua, Zendaya cũng xuất hiện trong một buổi chụp ảnh với chiếc áo khoác ca rô màu xanh lá chanh và trắng nổi bật được cách điệu khéo léo như một chiếc váy. Tuyên bố này đến từ bộ sưu tập Xuân Hè 2013 của Louis Vuitton dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Marc Jacobs. Để bổ sung cho bộ trang phục, nữ diễn viên chọn đôi giày cao gót nhọn màu trắng sang trọng và diện một mái tóc búi cao màu vàng thanh lịch kết hợp với một chiếc băng đô màu trắng phối hợp. Một điểm nổi bật khác là chiếc váy Loewe đặt riêng có màu xanh lá cây lấp lánh rực rỡ được trang trí bằng họa tiết tinh tế giống như một vận động viên quần vợt. Được mặc trong chuyến lưu diễn Úc của bộ phim, bộ trang phục lấy cảm hứng từ quần vợt đầy sáng tạo này kết hợp với đôi giày cao gót Loewe lấp lánh và trang sức Bulgari.

Nếu bạn vẫn chưa biết về tiền đề của Challengers, thì bộ phim sẽ theo chân một tài năng quần vợt từng hứa hẹn, Tashi, người bị buộc phải nghỉ thi đấu sau một chấn thương kết thúc sự nghiệp. Bây giờ phải làm huấn luyện viên, cô huấn luyện người chồng từng là vận động viên quần vợt tầm thường của mình, Art, trở thành nhà vô địch Grand Slam. Tuy nhiên, sau một loạt thua lỗ, Tashi buộc phải đăng ký Art tham gia một cuộc thi "Người thách đấu" cấp thấp. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp khi họ chạm trán với tài năng hoang đàng trước đó là Patrick, người không chỉ là đối thủ của Art mà còn là bạn trai cũ của Tashi. Bộ phim được quảng cáo là một bộ phim truyền hình thể thao hấp dẫn và có rất nhiều sự mong đợi vì Zendaya đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ sau màn trình diễn của cô trong Dune: Part Two, Euphoria và hai bộ phim Người nhện mà cô tham gia, cùng một vài bộ phim khác. Hai nhân vật nam chính sẽ do Mike Faist thủ vai, người từng đóng vai chính trong West Side Story của Steven Spielberg, và Josh O'Connor, người đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ sau vai diễn Hoàng tử Charles trong The Crown.

Dưới đây là những bộ trang phục nổi bật trên thảm đỏ mà Zendaya mặc trong buổi giới thiệu báo chí cho Challengers.

