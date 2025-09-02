Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trang phục của Hòa Minzy trong MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình: Nhìn đơn giản, làm cầu kỳ

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO Hòa Minzy

So với MV Không Thể Bên Nhau Suốt Kiếp hay Bắc Bling, trang phục của Hòa Minzy ở MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình không cầu kỳ lộng lẫy bằng nhưng cũng rất tốn công sức của ê kíp.

Câu chuyện trong MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, trong đó Hòa Minzy đóng vai vợ của Tạ. Xem phim, khán giả chỉ biết Tạ phụ trách tiểu đội 1, là anh nông dân ít học nhưng lại tốt bụng với anh em, dũng cảm trước kẻ thù. Và MV của Hòa Minzy đã viết tiếp câu chuyện về Tạ.

Vì bối cảnh MV là năm 1972, khi cả nước đang trải qua chiến tranh khốc liệt nên ê kíp cũng phải nghiên cứu kỹ trang phục của giai đoạn đó. Hòa Minzy vào vai người vợ, người mẹ ở hậu phương, ngày ngày ra đồng cấy lúa để có gạo gửi ra mặt trận cho bộ đội, không quên trông ngóng tin tức từ người chồng đang đối mặt với bom đạn.

Nữ ca sĩ chỉ mặc trang phục đơn sắc với những gam màu cơ bản như xanh da trời, nâu, trắng, be… Theo stylist Khúc Mạnh Quân phụ trách trang phục cho MV này thì quần áo có in họa tiết hay hoa nhí chỉ dành cho gia đình giàu có. Còn nhân vật của Hòa Minzy là phụ nữ nông thôn với cuộc sống bình dị.

Trong cảnh ở cuối MV, khi Hòa Minzy ôm con ra ngóng tin chồng thì nữ ca sĩ là người duy nhất mặc màu xanh da trời giữa đám đông. Nhiều người còn gọi đây là màu xanh hòa bình, cho thấy ê kíp rất khéo léo khi để Hòa Minzy chọn chiếc áo này mặc trong ngày hòa bình lập lại.

Ê kíp cũng lựa chọn chất liệu may đồ rất cẩn thận và quyết định chọn vải phin là một loại cotton mỏng, thoáng mát, nhiều màu sắc, lên phom mềm mại và rất phổ biến vào thời kỳ chiến tranh cũng như bao cấp.

Mọi người còn phải ngâm phục trang vào nước trà, cà phê để quần áo nhìn cũ kỹ, ngả màu giống như quần áo đã mặc lâu ngày, phù hợp với hoàn cảnh thời chiến khi cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, khán giả cũng nhận thấy trong cảnh Hòa Minzy sinh con, chiếc áo của cô vẫn còn rất mới. Bù lại, diễn xuất chân thực của nữ ca sĩ lại nhận về nhiều lời khen.

