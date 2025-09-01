HIEUTHUHAI có thêm tạo hình “để đời”, khiến fan “mất ngủ” vì tấm hình hờ hững

HIEUTHUHAI là ngôi sao chịu khó biến hóa trong phong cách. Tuy nhiên, mỗi lần “đội trưởng Trần” khoác âu phục, dấu ấn thời trang của anh lại trở nên mạnh mẽ và khó quên nhất. Kiểu dáng trang phục này không chỉ tôn vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai của nam rapper Gen Z mà còn dung hòa được sự thanh lịch, trưởng thành cùng nét phóng khoáng vốn có trong phong cách biểu diễn của anh.

Trong đêm diễn mới nhất vào tối 30/8, HIEUTHUHAI gây sốt với tạo hình trình diễn ấn tượng. Quán quân Anh Trai "Say Hi" diện âu phục gam xám có họa tiết kẻ sọc hiện đại, cổ áo sơ mi hờ hững giúp tổng thể vừa chỉn chu, vừa giàu năng lượng.

Điểm cộng lớn nằm ở chiếc gọng kính mảnh cùng đồng hồ dây kim loại bản to. Các chi tiết phụ kiện tưởng nhỏ nhưng lại khiến diện mạo nam rapper thêm phần trí thức, lãng tử, gợi nhớ đến hình ảnh “tổng tài” quyền lực.

Kết thúc màn trình diễn, HIEUTHUHAI gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ trong broadcast (kênh thông báo Instagram). Anh kèm theo bức hình benefit khoe bờ vai trần rắn chắc khiến fan "mất ngủ", chứng minh khả năng "giữ nhiệt" khéo léo của mỹ nam 9X sau sân khấu.

Nhiều ý kiến đánh giá bộ âu phục xám là bước chuyển mình rõ nét, chín chắn hơn trong phong cách của HIEUTHUHAI sau thời gian "lên mainstream" (hoạt động âm nhạc đại chúng).

Quay ngược thời gian khoảng hơn 3 năm trước, HIEUTHUHAI khi đó còn là ngôi sao mới nổi của làng nhạc Việt. Anh chàng từng khiến mạng xã hội bùng nổ với bộ suit đỏ. Trang phục mang tinh thần trẻ trung, thậm chí có chút nghịch ngợm cùng hàng khuy hờ hững, trở thành một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất sự nghiệp của nam rapper.

Nếu như bộ suit đỏ từng là dấu mốc "bứt phá" đưa HIEUTHUHAI bước vào giai đoạn rực rỡ, thăng hoa của sự nghiệp, tạo hình gam xám trầm mới đây được ví như tuyên ngôn của anh về chương mới trong hành trình phong cách - tinh tế, bản lĩnh hơn.

Sự chuyển hướng trong gu thời trang của HIEUTHUHAI ở tuổi 26 được nhận định là chiến lược đúng đắn. Xây dựng hình tượng nam tính, lịch lãm giúp anh được lòng công chúng, từ khán giả trẻ vốn yêu thích sự năng động, đến cả nhóm khán giả lớn tuổi vốn ưu ái sự chỉn chu, trưởng thành.

Từ gu ăn mặc lịch thiệp, mối quan hệ lành mạnh với người hâm mộ tới các phát ngôn chuẩn mực trên truyền thông, đã giúp HIEUTHUHAI tạo dựng hình ảnh trọn vẹn của một ngôi sao âm nhạc vừa có sắc, vừa có tài, hội tụ đủ tố chất để tiến xa trên cả sân khấu lẫn bản đồ thời trang.