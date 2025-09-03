Con gái chuyển giới của Elon Musk phải cải trang khi đi bar

Trong cuộc phỏng vấn với The Cut ngày 2/9, Vivian Wilson thừa nhận từ khi công khai phát ngôn về cha trên mạng xã hội, cô trở thành mục tiêu của những lời lẽ công kích. Năm 2024, Wilson cáo buộc Elon Musk từng dùng phương pháp thụ tinh ống nghiệm để chọn giới tính con, gọi ông là "người ngoại tình hàng loạt" và khẳng định đã từ bỏ bố.

Cô cho biết những phát ngôn đó đã bị nhiều người bóp méo và buông lời xúc phạm. Wilson từng nhận những tin nhắn khiếm nhã liên quan đến ngoại hình chuyển giới. Cô bày tỏ sự khó chịu: "Người ta nói những điều điên rồ nhất mà họ có thể làm với tôi. Điều đó khiến tôi thấy ghê tởm".

Vì thế, mỗi lần đến quán bar dành cho người đồng tính, con gái Elon Musk đều cải trang để tránh sự chú ý.

Vivian, 21 tuổi, bị công kích ngoại hình sau khi công khai các phát ngôn về người cha tỷ phú trên mạng xã hội. Ảnh: Teen Vogue

Không chỉ chịu áp lực tinh thần, Vivian còn đối diện khó khăn tài chính. Hiện cô sống chung với ba bạn cùng phòng để tiết kiệm chi phí và dự định quay lại đại học vào mùa thu để học ngoại ngữ. Tuy nhiên, cô thừa nhận học phí rất đắt đỏ, trong khi cô muốn tự lo liệu thay vì dựa vào mẹ, tiểu thuyết gia Justine Wilson. "Mẹ tôi giàu lắm, đúng không? Nhưng rõ ràng người kia (Elon Musk) thì giàu đến mức không tưởng", Vivian nói, nhấn mạnh sự tương phản giữa điều kiện của cha và sự độc lập mà cô đang theo đuổi.

Cô cũng phủ nhận việc bản thân được thừa kế khối tài sản lớn như công chúng nghĩ. "Mọi người cho rằng tôi có hàng trăm nghìn USD. Thực tế tôi chỉ đủ tiền mua thức ăn, có bạn bè, chỗ ở và một khoản thu nhập khả dụng", Wilson nói. Cô khẳng định không hề khao khát trở nên siêu giàu.

Bài phỏng vấn Vivian Wilson nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội như X (Twitter) và Reddit. Nhiều ý kiến cho rằng mối quan hệ giữa Vivian và Elon Musk vẫn còn căng thẳng, khó có thể hàn gắn sau những phát biểu công khai. Một số khác lại bày tỏ sự thán phục, cho rằng Vivian tự lập, dám sống đúng với con người mình thay vì dựa vào tài sản khổng lồ của cha.

Vivian Jenna Wilson (sinh năm 2004), có tên khai sinh Xavier Alexander Musk, cùng anh em sinh đôi Griffin là hai trong số 6 con của tỷ phú Elon Musk và vợ cũ Justine Wilson. Năm 18 tuổi, Xavier Alexander Musk đệ đơn lên Tòa án Thượng thẩm Quận Los Angeles, yêu cầu đổi tên thành Vivian Jenna Wilson. Cô cũng đề nghị tòa án công nhận giới tính từ nam thành nữ và được chấp thuận.

Mâu thuẫn giữa Vivian và cha nảy sinh từ năm 2020, khi cô công khai bản dạng giới. Trong cuộc trò chuyện với Teen Vogue hồi tháng 3, Vivian tiết lộ mẹ là người ủng hộ mạnh mẽ, chấp nhận quá trình chuyển giới của con gái chỉ sau vài giây lắng nghe. Ngược lại, Elon Musk bị cho là không đồng thuận.