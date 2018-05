Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng "Quốc gia nam vương năm 2017"

Brazil cũng chia sẻ giải thưởng này cùng Việt Nam.

Chuyên trang sắc đẹp Global Beauties vừa công bố kết quả mới nhất "Quốc gia nam vương 2017" vào ngày 17.5. Theo đó, Việt Nam và Brazil dẫn đầu với số điểm 13.30.

"Quốc gia của năm" hay "Country of the year" là một giải thưởng do Global Beauties bình chọn dựa trên số điểm mà chuyên trang này đánh giá về kết quả của các cuộc thi nhan sắc trong 1 năm. "Quốc gia của năm 2017" dành cho các cuộc thi hoa hậu đã thuộc về Venezuela.

Bảng xếp hạng "Quốc gia nam vương 2017" với vị trí cao nhất thuộc thi Brazil và Việt Nam với cùng số điểm 13.30.

Trong một cuộc đua chặt chẽ, Brazil và Việt Nam đồng hạng trong kết quả này. Năm 2017, nhờ vào ngôi vị Nam vương Manhunt International của nam vương Ngọc Tình và top 4 Mister Global của người mẫu Thuận Nguyễn mà Việt Nam vương lên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng "Quốc gia nam vương của năm".

Mới đây, Việt Nam lại bổ sung thêm thành thích top 5 Mister International của siêu mẫu Minh Trung. Trong 3 cuộc thi nam vương lớn nhất đều có sự xuất hiện của Việt Nam. Theo cách tính của Global Beauties thì Việt Nam đạt số điểm cao nhất trong năm vừa rồi.

Ngôi vị nam vương Manhunt International 2017 của nam vương Ngọc Tình giúp Việt Nam thăng hạng đáng kể.

Thành tích top 5 Mister International 2018 của siêu mẫu Minh Trung cũng được đánh giá khá cao.