“Váy trả thù chồng ngoại tình” của cố công nương Anh được tái hiện

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 16:26 PM (GMT+7)

"Bộ váy trả thù" của Công nương Diana được tái hiện chân thực trong vở nhạc kịch - Diana: The Muscial.

Mới nhất, Netflix chính thức tung ra bộ phim về Công nương Diana - Diana: The Muscial (Diana: Nhạc Kịch). Đây là một chương trình nhạc kịch Broadway được ghi hình lại. Song, không thể không kể đến sự đầu tư kĩ lưỡng, đặc biệt là về trang phục, bối cảnh cũng như sự tỉ mỉ trong khâu sản xuất để mô tả lại cuộc đời đầy hào nhoáng nhưng cũng không kém phần bi kịch của Công nương Anh.

Trong Diana: The Muscial, phân đoạn diện váy "trả thù" được tái hiện một cách chân thực và chuẩn xác nhất so với bản gốc, từ bộ đầm ôm sát cơ thể, tôn đường cong mĩ miều kết hợp vòng đeo cổ ngọc trai trắng và lối make up tinh tế, làm nổi bật gương mặt xinh đẹp.

Bộ váy "trả thù" của Công nương Diana được tái hiện chân thực trong vở nhạc kịch Diana: The Muscial.

Trên thực tế, bộ váy này đến từ thương hiệu Christina Stambolian, được Công nương Diana chưng diện khi tham gia gây quỹ của Vanity Fair cho phòng trưng bày Serpentine năm 1994. Bộ váy này mang một ý nghĩa lớn vì 2 ngày trước đó, chồng của bà - Thái tử Chales đã thừa nhận ngoại tình với người phụ nữ khác.

Theo tiết lộ từ một người thân cận của Công nương Diana, thì trước đó, bà đã lựa chọn 2 bộ đầm chuẩn phong cách Hoàng gia. Tuy nhiên, lời thú nhận của Thái tử Chales đã khiến bà lập tức thay đổi trang phục. Nhà tạo mẫu Alex Longmore nói với HuffPost rằng: "Đây là lần đầu tiên mọi người thấy được một phong cách khác hẳn Diana thường ngày. Cô không còn để ý đến gia đình Hoàng gia hay chính chồng mình là Thái tử Charles nữa. Cô ấy tỏ ra tự tin và độc lập trong một diện mạo hoàn toàn mới".

Đặc biệt, khoảnh khắc khoe body táo bạo này từng gây chấn động trên khắp các mặt báo nổi tiếng. Một trong những tờ báo uy tín đã viết với tựa đề: "Sự nóng bỏng của người vợ mà Thái tử Charles đã rời bỏ để đến với Camilla". Cũng sau đêm đó, Vogue gọi đây là "bộ váy báo thù".

Tờ Vogue gọi đây là "bộ váy báo thù" vì lời thú nhận của Thái tử Chales đã khiến bà lập tức thay đổi trang phục dù trước đó đã lựa chọn 2 bộ đầm theo phong cách Hoàng gia.

Ngoài ra, một phân đoạn khác cũng gây chú ý không kém đó là cảnh tái hiện ngày cưới của Công nương Diana. Ekip sản xuất đã đầu tư rất nhiều công sức để làm lại bộ váy cưới này trông thật nhất có thể. Đây là bộ váy cưới nổi tiếng nhất thế giới, đến từ 2 nhà thiết kế người xứ Wales - Elizabeth và David Emanuel, làm từ chất liệu taffeta màu ngà và được thêu tinh xảo bằng sequins, ren xếp nếp và 10.000 viên ngọc trai.

Cảnh ngày cưới của Công nương Diana và Thái tử Chales cũng gây ấn tượng không kém.

Bộ váy cưới nổi tiếng nhất thế giới, làm từ chất liệu taffeta màu ngà và được thêu tinh xảo bằng sequins, ren xếp nếp và 10.000 viên ngọc trai.

Đây là phân cảnh Diana được Thái tử Chales cầu hôn.

Thời điểm đó, bộ đầm được nhận xét là đơn giản quá mức cho phép so với Hoàng gia. Trên thực tế, sau khi được cầu hôn, bà phải nhanh chóng tìm một bộ đồ để chụp ảnh làm thông cáo đính hôn. Sau khi bị nhân viên bán hàng ở cửa hàng thời trang cao cấp Bellville Sassoon "hắt hủi", bà đã đến trung tâm thương mại Harrods và mua bộ trang phục này.

Đây cũng là một trong những bộ váy ấn tượng của Công nương Diana trong Diana: The Muscial.

Không nói đến thiết kế xếp nếp, bất đối xứng tôn bờ vai quyến rũ, Công nương Diana còn thu hút mọi ánh nhìn bởi khối trang sức bao gồm vòng cổ và vương miện đá quý mà bà đeo trên người.

Nguồn: http://danviet.vn/vay-tra-thu-chong-ngoai-tinh-cua-co-cong-nuong-anh-duoc-tai-hien-5020211110162...Nguồn: http://danviet.vn/vay-tra-thu-chong-ngoai-tinh-cua-co-cong-nuong-anh-duoc-tai-hien-502021111016275280.htm