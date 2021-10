Ở tuổi 49, đây vẫn là nữ hoàng thoát y có eo bé nhất, khiến David Beckham mê mẩn

Thứ Năm, ngày 07/10/2021 03:44 AM (GMT+7)

Bước sang tuổi 50, Diva Von Teese vẫn sở hữu vóc dáng đồng hồ đáng mơ ước cùng làn da trắng muốt, đôi môi đỏ mọng đã trở thành biểu tượng một thời.

Diva Von Teese tên thật là Heather Renée Sweet, là một vũ nữ thoát y, người mẫu, nữ diễn viên nổi tiếng. Cô được mệnh danh là "Nữ hoàng thoát y" nhờ sở hữu nhan sắc cổ điển, xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng, đặc biệt là vòng eo tự nhiên từ 22 inch (56 cm) nhỏ gọn lại với kích thước 16,5 inch (42 cm) nhờ mặc corset nhiều năm liền. Được biết, cô bắt đầu biểu diễn thoát y từ năm 1992 và đã tạo được nhiều chú ý, và giúp cho ngành nghề thoát y trở nên nổi bật hơn.

Diva Von Teese từng là người phụ nữ trong mộng của hàng triệu đàn ông, trong đó có cầu thủ David Beckham. Mới đây, người đẹp vừa đón sinh nhật lần thứ 49. Với bộ ảnh diện nội y xuyên thấu táo bạo, nhiều người khó có thể tin rằng Diva Von Teese đã bước sang tuổi 50. Trước đó, cô liên tục trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí thời trang Bizarre, Marquis và trang bìa của quyển sách The Seductive Art of Japanese Bondage được viết bởi tác giả Midori. Không chỉ thế, cô còn là người mẫu quen mặt của tạp chí đàn ông Playboy vào những năm 1999, 2001 and 2002.

Bước sang tuổi 50, Diva Von Teese vẫn sở hữu vẻ ngoài quyến rũ khiến nhiều người mê đắm.

"Nếu bạn đẹp, hãy để mọi người chiêm ngưỡng vẻ thanh lịch, nhan sắc trời phú của mình với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng màn biểu diễn nghệ thuật chứ không nên mang tính câu khách, thương mại", cô nói.

Sở hữu vẻ ngoài cổ điển với làn da trắng sứ không tì vết cùng đôi môi đỏ hoàn hảo nhưng khi còn trẻ, Von Teese từng là có một làn da nhiều tàn nhang và khuyết điểm. Mỗi sáng, cô uống một ly nước lọc với chanh, rửa mặt sạch và sử dụng kem dưỡng ẩm, kem chống nắng cẩn thận để tránh bảo vệ da tránh khỏi sự tác động của ánh nắng mặt trời. Không chỉ thế, cô còn áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, nói không với thuốc lá, vì đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến da bị sạm màu.

Cô tự tin chụp ảnh nội y, khoe vóc dáng nóng bỏng dù đã chạm ngưỡng U60.

Nếu theo dõi trang cá nhân của người đẹp sẽ thấy tinh yêu mãnh liệt của Von Teese dành cho màu son đỏ. Cô cho biết, nếu phải chọn giữa việc làm tóc, chuốt massacara hay tô son thì cô chắc chắn sẽ lựa chọn một đôi môi đỏ hoàn hảo. Đặc biệt, cô rất yêu thích dòng son lì, vì chúng có khả năng giữ màu lâu lại tạo hiệu mịn màng, quyến rũ.

Một trong những bí quyết để khiến bản thân mình luôn đẹp khi xuất hiện trước công chúng của Diva Von Teese chính là đường eyeliner hoàn mĩ. "Hãy tim cách vẽ mà bạn thấy dễ nhất và luyện tập thật nhiều, không phải lúc nào bạn cũng có thể kẻ được một đường eyeliner một cách hoàn hảo". Von Teese chia sẻ, cô không thể kẻ mắt bằng bút chì mà thay vào đó, cô sử dụng bút nước hoặc gel. Không chỉ thế, cô còn chú trọng đến dáng vẽ phù hợp với gương mặt để làm cho đôi mắt nổi bật như độ xếch, độ dài vừa đủ.

Chẳng những sở hữu làn da trắng không tì vết, người đẹp còn có tình yêu mãnh liệt dành cho màu son đỏ.

Vòng eo 42cm trứ danh của người đẹp U60 chính là ước mơ của nhiều cô gái. Bên cạnh thói quen mặc corset nhiều năm. Cô rất coi trọng việc tập thể dục kết hợp chế độ dinh dưỡng khoa học. Mỗi buổi sáng, cô thường thức dậy vào lúc 9 giờ và luôn dành 30 phút để tập Pilates, sau đó ăn sáng bằng một đĩa salad và một ly sinh tố gồm rau xanh và trái cây. Cô loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm không lành, chứa nhiều tinh bột, đường, chất béo bão hòa.

Là người Mỹ lai Armenia sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, mang đậm chất cổ điển, Dita Von Teese cho rằng, người phụ nữ sexy nhất là người phụ nữ biết chấp nhận, yêu quý cơ thể của mình và biết phát huy mọi ưu điểm mà mình có. Ngoài phương pháp dưỡng da kỹ càng, tìm một phong cách trang điểm phù hợp, chọn váy áo tôn dáng thì các cô gái hãy làm đẹp vì chính mình chứ không phải vì tiêu chuẩn của người khác. "Nếu bạn cứ mãi so sánh bản thân với những thứ bạn không thể có thì điều đó chỉ càng làm bạn trở nên kém thu hút", cô tâm sự.

Để có vóc dáng đồng hồ cát, người đẹp có thói quen sinh hoạt lành mạnh kết hợp tập luyện nghiêm khắc.

