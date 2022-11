Váy cưới của Đông Nhi, Á hậu Phương Nga và Hoa hậu Ngân Anh đều có điểm độc lạ này

Một vài cô dâu đình đám của showbiz Việt như ca sĩ Đông Nhi, Á hậu Phương Nga và Hoa hậu Ngân Anh đã đầu tư một chi tiết rất đặc biệt cho bộ váy cưới của mình, liệu đây có là xu hướng mới của các cô dâu nổi tiếng?

Trong hôn lễ với MC Tô Ny, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh đã mặc tới 5 bộ váy khác nhau. Khi đón khách ở tiệc cưới tổ chức tại TP.HCM, nàng hậu mặc một thiết kế dành riêng cho mình với thân váy xẻ cao, bên hông xếp hình bông hồng cách điệu rất đẹp mắt.

Đặc biệt nhất là chiếc khăn voan mà Ngân Anh đội có thêu tên cô dâu chú rể cùng dòng chữ tiếng Anh First time we met - Right things we get (Lần đầu ta gặp nhau - Điều đúng đắn ta có được) như muốn khẳng định cặp đôi đã gặp đúng người, đúng thời điểm.

Thực tế, Lê Âu Ngân Anh không phải cô dâu đầu tiên trong showbiz Việt choàng khăn voan có thêu những ký hiệu, câu nói ý nghĩa với hai vợ chồng. Từ năm 2015, diễn viên Ngân Khánh đã gây chú ý với một chiếc khăn voan siêu dài, được thêu hình chân dung của các nhóc tì trong gia đình của cô dâu chú rể tạo thành những hình vẽ nhiều màu rực rỡ.

Khi đi chụp ảnh cưới, Á hậu Phương Nga cũng từng độ chiếc khăn voan có thêu dòng chữ "Our love is here to stay" (Tình yêu của chúng tôi sẽ luôn ở đây) như muốn khẳng định tình cảm sâu nặng mà cô và Bình An dành cho nhau.

Trong lễ cưới hoành tráng tổ chức tại Phú Quốc, ca sĩ Đông Nhi xuất hiện lộng lẫy với chiếc khăn voan dài tới 5 mét và thêu những điều có ý nghĩa đặc biệt trong chuyện tình của cô với Ông Cao Thắng. Đó là tên 7 bài hát mà hai vợ chồng từng hát chung, những con số ngày sinh của cô dâu, chú rể cũng như ngày cả hai chính thức hẹn hò, và tất nhiên không thể thiếu ngày cưới.

Có lẽ cho đến bây giờ, chiếc khăn voan của Đông Nhi vẫn là thiết kế đặc biệt nhất, cầu kỳ nhất trong bộ sưu tập khăn voan của các cô dâu showbiz Việt.

