Thu Ngân và dàn người đẹp đổ bộ Ai Cập

Tối 12/1, Á hậu Thu Ngân có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để khởi hành sang Ai Cập, bắt đầu hành trình dự thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53.

Xuất hiện tại sân bay trước giờ khởi hành, người đẹp diện thiết kế gợi cảm.

Thu Ngân mang theo 5 vali với khoảng 30 bộ trang phục đến từ nhiều nhà thiết kế trong nước. Thời gian qua, cô tập trung chuẩn bị các kỹ năng về giao tiếp tiếng Anh, catwalk, trang điểm, làm tóc để tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Trước giờ bay, Thu Ngân chụp ảnh cùng các đồng nghiệp như Hoa hậu Kiều Duy, Yến Nhi, Á hậu Thu Trà, Phương Anh. Bố mẹ của Thu Ngân từ Cà Mau lên TPHCM để động viên con gái.

Thu Ngân là Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025. Cô gái sinh năm 2003 với chiều cao 1,7 m. Người đẹp có hình thể cân đối, khuôn mặt sắc sảo. Cô cũng nổi bật với khả năng ứng xử và hùng biện trên sân khấu.

Đại diện Thái Lan - Vanessa Nattacha Wenk mặc trang phục đỏ rực ra sân bay. Cô là ứng viên sáng giá ở khu vực châu Á.

Bố mẹ người đẹp ra sân bay tiễn con gái lên đường. Cô lai ba dòng máu Thái Lan - Đức - Anh. Vanessa 22 tuổi, cao 1,73 m, số đo ba vòng 81-63-96 cm.

Người đẹp Thái Lan hiện là người mẫu, sinh viên chuyên ngành kiến trúc sư. Cô có sở thích chơi piano, trượt băng. Vanessa có khả năng nói tiếng Anh và tiếng Đức trôi chảy.

Đại diện Philippines - Christina Labareno Vanhefflin tổ chức lễ send-off để chuẩn bị lên đường sang Ai Cập. Cô được đánh giá là thí sinh nổi bật của châu Á.

Christina 34 tuổi, là thí sinh có kinh nghiệm thi sắc đẹp. Trước đó, cô từng chiến thắng ở cuộc thi Mutya Ng Pilipinas 2025.

Đại diện Chile mặc trang phục màu xanh nổi bật ra sân bay. Cô 28 tuổi, cao 1,6 m, số đo ba vòng 80-75-99 cm. Cô là người mẫu và trợ lý mầm non.

Đại diện Ba Lan - Dominika Zak mang theo cờ ra sân bay để đi Ai Cập. Cô 24 tuổi, cao 1,71 m, số đo ba vòng 84-66-96 cm, đang làm nghề y tá.

Cô có sở thích tập thể dục, đặc biệt là chạy bộ. Mùa hè năm ngoái, để ủng hộ việc nâng cao nhận thức về ung thư vú, cô đã tự thách thức bản thân chạy 31 dặm trong một tháng.