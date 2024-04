"Thiên thần nội y Nam Phi" quyến rũ với loạt ảnh quảng cáo đồ đi biển

Candice Swanepoel từng là một trong những "thiên thần nội y" nóng bỏng của Victoria's Secret. Đã qua thời hoàng kim nhưng cô vẫn giữ được sức hút riêng nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình "cực phẩm". Mới đây, Candice gây chú ý với loạt ảnh diện set váy áo màu nude, tiệp màu cơ thể, khoe khéo đường cong quyến rũ. Cô lựa chọn đồ bơi 2 mảnh, dáng thongkini phối cùng áo lưới ở bên ngoài, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Được biết, đây là thiết kế nằm trong bộ sưu tập mới của Tropic of C - thương hiệu riêng do Candice tạo ra. Những sản phẩm của Tropic of C đều được đánh giá cao về chất lượng, nhờ sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường, giảm tiêu tốn nguyên liệu, năng lượng sản xuất.

Candice gây chú ý với loạt ảnh mới đăng tải trên trang cá nhân.

Gia nhập làng mốt từ năm 15 tuổi, Candice gây ấn tượng với gu ăn mặc tôn hình thể. Cô sở hữu chiều cao 1,77m cùng số đo hoàn hảo 84-59-88. Hình ảnh mỹ nữ 8X với mái tóc vàng rực, đôi mắt xanh mơ màng cùng bờ môi gợi tình luôn người đối diện phải liêu xiêu.

Nhờ lợi thế ngoại hình đẹp, cô nhanh chóng trở thành một trong những “thiên thần nội y” có sức ảnh hưởng của Victoria's Secret. Trong show diễn năm 2013, Candice cũng là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý khi thiết kế Fantasy Bra bằng kim cương, đá quý trị khoảng 10 triệu USD (hơn 230 tỉ đồng). Ngoài ra, Candice còn được các tạp chí nổi tiếng vinh danh là mỹ nhân nóng bỏng nhất hành tinh, hay lọt top 100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới.

Đến nay, dù đã làm mẹ 2 con nhưng sức hút của cô vẫn không hề giảm nhiệt. Cô trung thành với phong cách ăn mặc táo bạo, ít người dám thử nghiệm nhằm khoe tối đa lợi thế hình thể đẹp. Mặc dù được mô tả như một tượng đài nhan sắc nhưng không phải lúc nào Candice cũng xinh đẹp hoàn hảo. Từng có thời điểm, Candice xuất hiện với thân hình thừa cân, chiếc bụng đầy mỡ sau sinh.

Tuy vậy, cô thẳng thắn đáp trả: “Tôi chẳng thấy xấu hổ với chiếc bụng quá cỡ của mình chút nào. Trái lại, tôi còn cảm thấy tự hào. Chiếc bụng này đã cưu mang con trai tôi suốt 9 tháng thế nên việc vòng eo to hơn trước cũng là điều dễ hiểu. Tôi không việc gì phải giấu bụng chỉ vì mọi người có những tiêu chuẩn không thực tế về phụ nữ. Chúng tôi tạo ra sự sống… còn bạn có thể làm gì?”.

Là người mẫu cho chính thương hiệu thời trang riêng của mình nên Candice cũng nhanh chóng bước vào hành trình giảm cân, lấy lại vóc dáng. Cô xây dựng thói quen tập thể dục từ 3 đến 5 lần/tuần cùng huấn luyện viên riêng đã đồng hành cùng cô được 11 năm. Candice Swanepoel tập chủ yếu 2 bộ môn là yoga, pilates. Bên cạnh đó, mỹ nhân 8X còn đi bộ, bơi lội. "Mạo hiểm, phóng khoáng và mãnh liệt" là 3 từ mà Candice dùng để mô tả bản thân ở thời điểm hiện tại.

