Thiên An hậu chuyện tình buồn với Jack, ngày càng đẹp, chuộng mặc đồ gợi cảm

Hậu "đường ai nấy đi" cùng Jack, cuộc sống của Thiên An cùng con gái nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, cô nàng cũng không nhắc lại chuyện xưa, tập trung cho công việc cũng như chăm sóc con gái.

Ở người đẹp có sự thay đổi hình ảnh, phong cách bản thân rõ rệt, từ ngọt ngào trong trẻo trở nên quyến rũ, mặn mà hơn. Lướt ngắm trang cá nhân của Thiên An, dễ dàng bắt gặp những khung hình gợi càm. Đây là sự chuyển biến hợp lý, cần thiết để cô có thể theo đuổi nhiều hình tượng diễn xuất hơn tránh bị đóng khung bản thân.

Thiên An ngày càng xinh đẹp, gợi cảm.

Cô chọn cho mình hình ảnh quyến rũ, sắc sảo hơn xưa.

Phong cách này được xác định là rất hợp với cô nàng.

Nữ diễn viên thường ưu ái những bộ cánh mang tông đơn sắc, thiết kế xẻ sâu kèm phom dáng ôm khoe trọn vẹn hình thể. Ở thời điểm hiện tại, các item này vô cùng thích hợp, mang lại sự mặn mà cho cô nàng.

Người đẹp mê đắm những thiết kể xẻ sâu, khoe trọn vẹn đường cong.

Tấm lưng nõn nà cũng được tôn vinh.

Vóc dáng của bà mẹ đơn thân làm nhiều người ngưỡng mộ.

Chia sẻ về việc giữ gìn vóc dáng, Thiên An cho biết mình không quá khắt khe hay kiêng khem, chủ yếu thường xuyên tập luyện, ăn uống khoa học. Môn thể thao mà người đẹp yêu thích nhất là yoga, cô thường tập mỗi khi có thời gian rảnh.

Ngoài ra, trong việc ăn uống, Thiên An không quá khắt khe: "Thiên thời địa lợi nhân hòa, ăn uống ngon miệng thì có thể lên nhẹ nhẹ 2-3 kí, nhưng khi nào có dự án thì mình luôn biết đâu là giới hạn bản thân". Bí quyết của cô nàng là uống thêm men vi sinh, ngày 1 lần để giúp tiêu hóa tốt, đào thải chất dư thừa trong cơ thể, kết hợp đó là cách ăn uống healthy, tập thể dục chăm chỉ để giữ các số đo hình thể chuẩn.

Người đẹp chăm chỉ tập luyện để giữ đường cong chuẩn chỉnh.

Môn thể thao yêu thích của Thiên An là yoga.

Cô không kiêng khem ăn uống, mỗi ngày uống thêm men vi sinh để hỗ trợ tiêu hóa, giúp đẹp dáng.

Giữa năm 2021, Thiên An bất ngờ thông báo đã có con chung với Jack. Sau đó, nam ca sĩ cũng xác nhận đã làm bố và chu cấp cho Thiên An nuôi con 5 triệu/tháng. Có thể nói rằng vụ lùm xùm này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của cả hai, tuy nhiên hiện tại Thiên An đã gác lại nỗi buồn, tập trung cho công việc con cái.

