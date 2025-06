Thành tích đáng nể của Hoa hậu Hà Trúc Linh

Sau đêm đăng quang tối 27/6 tại Huế, cái tên Hà Trúc Linh nổi bật trên tất cả nền tảng xã hội về nhan sắc xinh đẹp, thông minh. Để khẳng định thêm phần xứng đáng cho danh hiệu hoa hậu, phóng viên Tiền Phong trích lại thành tích đáng chú ý của tân hoa hậu.

Hồi học phổ thông, Hà Trúc Linh là Ủy viên BCH Đoàn Trường THCS&THPT Chu Văn An, Phú Yên. Với tính tình năng động, nhiệt tình, tân Hoa hậu Việt Nam nhiều năm liền được khen thưởng là đoàn viên xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Giải Nhì hoạt động ngoại khóa nâng cao năng lực tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên năm 2020-2021, Giải nhất giải quyết tình huống xuất sắc nhất trong Hội thi tuyên truyền tìm hiểu pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong đoàn viên thanh niên năm 2019 của Huyện Đoàn Đồng Xuân.

Tiếp nối phong trào Đoàn - Hội, ở bậc đại học, khi mới năm thứ Nhất, Trúc Linh tham gia vào Hội Sinh viên Đại học Tài chính - Marketing, Phó bí thư của lớp CLC-22DMC01 nhiệm kỳ 2022-2023.

Hà Trúc Linh nắm tay Á hậu 1 chờ xướng tên ngôi vị cao nhất (ảnh trên) và khoảnh khắc đội vương miện, cầm quyền trượng Hoa hậu Việt Nam 2024.

Trong giai đoạn này, Hà Trúc Linh tham gia nhiều hoạt động, là thành viên Team leader đạt được các giải thưởng: Chi hội có Logo được yêu thích nhất, Giải nhất cuộc thi Marketing Fashion Show, Giải nhì cuộc thi Văn nghệ Xuân tình nguyện khoa Marketing,CTV các chương trình sự kiện của Hội sinh viên trường, thành viên đội lễ tân UFM từ năm 2022 đến nay.

Trúc Linh còn đam mê công tác xã hội với việc là CO-Founder dự án xã hội Ai cũng là người hùng - dự án được thành lập từ năm 2024, Đại sứ Mùa hè xanh UFM năm 2024, Đại sứ Xuân tình nguyện UFM năm 2023, Đại sứ truyền thông dự án nhân ái Cùng Good Charme Fashion sưởi ấm trái tim em năm 2023 tại tỉnh Bình Phước.

Nổi bật hơn cả, Hà Trúc Linh còn tự tin và thể hiện năng lực khi trực tiếp là diễn giả talk show tư vấn tâm lý với chủ đề Áp lực đồng trang lứa tại UFM năm 2024, khách mời của các chương trình The Voice Talent UFM 2024, chương trình One Day as a UFM - giao lưu với thầy cô và các bạn học sinh đến từ Ấn Độ, trình diễn tại Hội thi Trang phục dân tộc ba miền UFM khuôn khổ Ngày đoàn viên 2024.

Với những đóng góp trên, tân Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh được nhà trường vinh danh là hình mẫu sinh viên cấp Liên chi hội khoa Marketing năm học 2023-2024, giấy khen Sinh viên giỏi năm 2023 do BCH Hội khuyến học xã Xuân Lãnh khen thưởng, Giấy khen Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm 2024 do UBND xã Xuân Lãnh khen thưởng.

Chia sẻ với Tiền Phong, Thạc sĩ Nguyễn Thành Đông - Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing - cho hay Trúc Linh là sinh viên năng động, nhiệt tình trong công việc và luôn hoà đồng với bạn bè. Trúc Linh đạt thành tích giỏi trong nhiều kỳ liên tiếp, chấp hành nghiêm túc kỷ luật và nội quy của nhà trường, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ bạn bè khi cần.

Dù tích cực tham gia các hoạt động Đoàn Hội nhưng Hà Trúc Linh vẫn đạt danh hiệu sinh viên giỏi năm học 2023-2024.

Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam tối 27/6 tại sân khấu bờ sông Hương, đối diện Bia Quốc học Huế. Cô năm nay 21 tuổi, quê Phú Yên, từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Tài chính Marketing.

Ở đêm chung kết, Hà Trúc Linh nhận được câu hỏi liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI có thể làm giảm khả năng tư duy chủ động và sáng tạo của con người.

Trúc Linh cho rằng AI đã và đang phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều tiện ích đáng kể cho con người, đặc biệt là trong công việc và lĩnh vực giáo dục. Bản thân cô là sinh viên ngành marketing, thường xuyên sử dụng AI trong học tập và nghiên cứu.

Tuy nhiên, cô cho rằng câu trả lời của AI vẫn phải phụ thuộc vào việc người sử dụng đặt câu hỏi, không biết cách “trao lệnh” đúng cho AI thì AI cũng không thể tạo ra những kết quả thực sự chất lượng.

"Vì vậy, theo tôi, điều quan trọng là phải biết ứng dụng AI như công cụ hỗ trợ để phát triển bản thân chứ không nên lệ thuộc hoàn toàn. Con người vẫn cần giữ vai trò chủ động từ việc tư duy, sáng tạo cho đến làm chủ công nghệ. Chúng ta nên đề cao khả năng học hỏi, phát triển tư duy cá nhân và quan trọng hơn là sử dụng AI một cách thông minh để tạo ra sự khác biệt và bền vững", Trúc Linh nói.