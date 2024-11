Thành tích của Hoa hậu Thanh Thủy giúp Việt Nam thẳng tiến trên bản đồ sắc đẹp

Vậy là 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh trong năm 2024 đều đã tìm được người chiến thắng cũng như các thí sinh nổi bật nhất. Từ đó mà các chuyên trang sắc đẹp đã có đủ dữ liệu để thống kê điểm số của các quốc gia trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Chân dung 6 nàng hậu chiến thắng BIG6 năm nay.

Theo như cách tính điểm của chuyên trang All for the crowns thì họ xếp 3 cuộc thi Miss Universe, Miss World, Miss International vào nhóm uy tín nhất là BIG3. Hoa hậu sẽ mang về cho quốc gia của mình 100 điểm, các thứ hạng Á hậu từ 1 đến 4 sẽ có số điểm lần lượt là 85, 80, 75 và 70. Các thí sinh lọt vào Top 10 nhận được 50 điểm, Top 12 giảm còn 40 điểm và Top 16/20/30/40 sẽ có thêm 30 điểm.

Việt Nam đứng thứ 9 trên bản đồ sắc đẹp năm nay.

Còn với ba cuộc thi còn lại trong BIG6 gồm Miss Earth, Miss Supranational và Miss Grand International thì điểm số thấp hơn một chút. Người đăng quang sẽ có thêm 90 điểm, các Á hậu lần lượt nhận điểm số 75/70/65/60 tùy theo vị trí của mình. Thí sinh lọt vào Top 10 được tính 40 điểm, Top 12 thêm 30 điểm cho quốc gia mình và Top còn lại đều được 20 điểm.

Hoa hậu Thanh Thủy đóng góp tới 100 điểm.

Từ công thức này mà All for the crowns đã có danh sách 13 quốc gia mạnh nhất trên bản đồ sắc đẹp thế giới năm nay. Thật bất ngờ khi Indonesia dẫn đầu bảng xếp hạng này nhờ một loạt người đẹp có danh hiệu cao như Hoa hậu ở Miss Supranational, danh hiệu Á hậu 4 Miss International, Top 10 Miss Grand International và Top 40 Miss World.

Hoa hậu Mai Phương và Kỳ Duyên mỗi người mang về 30 điểm cho Việt Nam.

Việt Nam xếp thứ 9 trong bảng tổng sắp nhờ thành tích của Hoa hậu Thanh Thủy là Miss International, Kỳ Duyên lọt Top 30 Miss Universe cùng Mai Phương có tên ở Top 40 Miss World. Có thể thấy chiến thắng của Thanh Thủy đã góp công lớn giúp Việt Nam thăng hạng đáng kể ở bản đồ sắc đẹp thế giới khi cô mang về tận 100 điểm trên tổng số 160 điểm mà nước ta có được.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]