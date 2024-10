Việt Nam đứng thứ 49 nhan sắc thế giới

Chuyên trang Missosology đã cập nhật bảng xếp hạng vị trí của các quốc gia trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Bảng xếp hạng này dựa trên thành tích của các người đẹp tại 5 cuộc thi hoa hậu gồm Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Earth và Miss Supranational.

Mỹ đang dẫn đầu bản đồ nhan sắc thế giới với tổng số 22.606 điểm, ở trí thứ hai là Venezuela với 20.516 điểm, thứ ba là Philippines với 15.574 điểm.

Nằm trong top 10 của bảng xếp hạng có: Brazil (15.059), Colombia (14.762 điểm), Ấn Độ (12.277 điểm), Australia (11.913 điểm), Tây Ban Nha (11.227 điểm), Nhật Bản (10.755 điểm) và Phần Lan (10.480 điểm).

Thành tích của Phương Nhi, Đỗ Thị Lan Anh giúp Việt Nam duy trì thứ hạng 49 trên bảng xếp hạng nhan sắc thế giới.

Việt Nam tiếp tục vị trí thứ 49 trên bảng xếp hạng với thành tích của các người đẹp Nguyễn Phương Nhi (top 15 Miss International), Đỗ Thị Lan Anh (Á hậu 2 Miss Earth) và Đặng Thanh Ngân (Á hậu 4 Miss Supranational 2023).

Trước đó vào năm 2022, Việt Nam xếp thứ 51. Từ năm 2019 đến 2021, Việt Nam duy trì ở vị trí 52. Như vậy, trong vòng bốn năm qua, nhan sắc Việt đã tăng 2 bậc.

Ngoài Việt Nam, Hàn Quốc cũng giữ nguyên vị trí thứ 19 trong bảng xếp hạng. Indonesia thăng hạng từ vị trí 48 lên 42 với chiến thắng tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2024 của người đẹp Harashta Haifa Zahra, Thái Lan từ vị trí 18 lên thứ tự 16.

Bảng xếp hạng của Missosology không bao gồm cuộc thi Miss Grand International. Nhiều fan Việt bày tỏ tiếc nuối vì nếu Missosology vẫn tính điểm của cuộc thi Miss Grand International như trước đây thì có thể Việt Nam sẽ thăng hạng vì người đẹp Lê Hoàng Phương đã giành thành tích Á hậu 4 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023.

Tuy vậy, thành tích của Lê Hoàng Phương cũng góp phần giúp nhan sắc Việt được tôn vinh ở các bảng xếp hạng khác.

Lê Hoàng Phương đã góp phần giúp Việt Nam xếp hạng 7 trên bảng xếp hạng Country of the Year 2023 do chuyên trang sắc đẹp All for the Crowns bình chọn. Ngoài ra thành tích Á hậu 4 của cô cũng giúp Việt Nam xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng Country of the year 2023 của chuyên trang Globalbeauties.

