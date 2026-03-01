Xinh đẹp thôi chưa đủ, phong cách của Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng ấn tượng

Khi còn là Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024, Thanh Thủy luôn giữ hình ảnh dịu dàng, nữ tính trong trẻo. Những bộ váy dạ hội thướt tha, trang phục trang nhã kín đáo, layout trang điểm nhẹ nhàng luôn giúp nàng hậu ghi điểm trong mắt khán giả.

Nhưng sau khi hết nhiệm kỳ Hoa hậu, Thanh Thủy đã dần chuyển hướng sang style cá tính, trưởng thành hơn trước. Nhìn vào những sự kiện nàng hậu tham gia gần đây, ai cũng bất ngờ trước những bộ trang phục mà nàng hậu lựa chọn.

Có thể thấy Thanh Thủy ăn mặc đầy ấn tượng. Nếu là váy dạ hội cũng sẽ là những thiết kế có nhiều chi tiết độc đáo, mới mẻ từ phom dáng, chất liệu đến các chi tiết trang trí. Ai cũng công nhận các trang phục này rất kén dáng, phải có thân hình chuẩn, tỷ lệ cơ thể đẹp mới có thể tự tin mặc chúng.

Thanh Thủy cũng không ngại thử thách bản thân với những bộ váy áo có đường cắt xẻ hay chất liệu xuyên thấu táo bạo. Dù gặp phải ý kiến khen chê này khác, thì ai cũng công nhận nàng hậu xứng đáng được cổ vũ khi chuyển sang phong cách mới, không đóng khung bản thân trong một hình ảnh cố định dễ gây nhàm chán.

Style đời thường của Thanh Thủy cũng ngày càng thời thượng, bắt kịp xu hướng quốc tế, giúp nàng hậu luôn mới mẻ khi xuất hiện, khiến khán giả luôn phải tò mò không biết lần này Thanh Thủy sẽ chọn đồ như thế nào, trang điểm mới lạ ra sao.

Chưa kể việc biến hóa hình ảnh liên tục cũng giúp Thanh Thủy chứng tỏ khả năng đa dạng của mình, lúc nào cần dịu dàng vẫn rất nền nã, lúc nào cần cá tính thì cực chất.