'Soi' phong cách đời thường Bùi Quỳnh Hoa giữa ồn ào

Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa sở hữu chiều cao 1m75 m và số đo ba vòng lần lượt là 86-60-93 cm. Cô được nhận xét hội tụ đủ yếu tố về nhan sắc, hình thể...

Khác hình ảnh sắc sảo, gợi cảm trên sân khấu, ngoài đời Bùi Quỳnh Hoa trẻ trung khi diện nhiều trang phục năng động, màu sắc tươi sáng.

Ở khoảnh khắc ít son phấn, Bùi Quỳnh Hoa vẫn thu hút với đôi mắt tròn, làn da sáng, sống mũi thẳng.

Người đẹp 9X được đánh giá cao bởi nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Thời trang đường phố, du lịch của nàng hậu là các thiết kế hoặc đơn giản hoặc cắt khoét gợi cảm.

Áo crop top kết hợp quần jeans cạp cao tôn chiều cao 1m75 m của Quỳnh Hoa.

Phong cách thời trang của hoa hậu sinh năm 1998 được đánh giá cao khi thường xuyên có sự đổi mới, thậm chí có thời điểm cô đổi style tóc ngắn, nhuộm đỏ...

Những năm gần đây, Bùi Quỳnh Hoa tích cực xuất hiện trên sàn diễn thời trang cũng như đảm nhận vị trí giám khảo tại các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế.