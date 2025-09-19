Bùi Quỳnh Hoa nhờ pháp luật can thiệp 'để lấy lại danh dự'

Hôm 12/9, một tài khoản Facebook đăng bài viết về Bùi Quỳnh Hoa với nội dung nhạy cảm. Thông tin này lập tức gây xôn xao, trở thành đề tài bình luận sôi nổi trong nhiều hội nhóm mạng xã hội.

Tối 18/9, hoa hậu khẳng định tin đồn lan truyền những ngày qua về cô là sai sự thật. "Đó là nội dung bịa đặt, vu khống. Đối tượng ác ý sử dụng ngôn từ phản cảm, tục tĩu để bôi nhọ hình ảnh và xúc phạm nặng nề danh dự, nhân phẩm của tôi. Điều này tạo hiệu ứng lan truyền khiến nhiều trang thông tin điện tử, tài khoản Facebook, TikTok, YouTube... chia sẻ lại, sự việc trở nên nghiêm trọng và mọi người hiểu sai", người đẹp 27 tuổi bức xúc.

Trò chuyện với Ngôi Sao, phía Bùi Quỳnh Hoa cho biết "tin đồn vô căn cứ" gây ảnh hưởng lớn tới danh dự, uy tín của cô, làm đảo lộn cuộc sống cá nhân cũng như tác động tiêu cực đến các thành viên gia đình. Tuy nhiên, khi đó nàng hậu không lên tiếng ngay mà chọn cách làm việc với cơ quan chức năng để bảo vệ bản thân, xác minh và xử lý vụ việc nhằm có câu trả lời rõ ràng cho khán giả.

Hiện tại, Bùi Quỳnh Hoa cùng luật sư đã tiến hành thủ tục pháp lý, nộp đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội, đồng thời cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan.

Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa.

Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998 tại Hà Nội, đăng quang Miss Universe Vietnam 2023. Cô từng tham gia Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018, giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Năm 2022, người đẹp ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, dừng chân ở top 10. Tháng 9 cùng năm, cô đoạt ngôi quán quân cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế diễn ra ở Thái Lan. Bùi Quỳnh Hoa từng làm huấn luyện viên truyền hình thực tế của Miss International Queen Vietnam, Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023, giám khảo Super Model International Philippines 2023.