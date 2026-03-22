'Siêu mẫu nội y' Paulina Porizkova vén màn 'chiêu trò đánh lừa thị giác' trong thế giới người mẫu

Paulina Porizkova vừa chia sẻ trên Instagram một đoạn video không chỉnh sửa nhằm “vén màn” những yếu tố tạo nên vẻ ngoài hoàn hảo trong ngành người mẫu, đặc biệt là ánh sáng và cách tạo dáng. Trong video, siêu mẫu 60 tuổi đứng trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, mặc bộ nội y ren hồng mỏng cùng áo choàng lụa hoa rực rỡ. Ban đầu, cô tạo dáng theo phong cách người mẫu cổ điển, trông vẫn đầy cuốn hút, hình ảnh gợi nhớ đến thời kỳ đỉnh cao của cô trên Sports Illustrated Swimsuit Issue. Cô nhắc lại câu hỏi thường được người hâm mộ đặt ra: “Làm thế nào mà bạn vẫn trông tuyệt vời ở tuổi 60?” và giải thích: “Thực ra, tất cả chỉ nhờ ánh sáng đẹp và cách tạo dáng mà thôi”.

Khi nhạc nền thay đổi, Porizkova bước ra khỏi vùng ánh sáng tôn dáng để đứng dưới nguồn sáng phẳng và chân thực hơn, bắt đầu “giải cấu trúc” hình ảnh hoàn hảo vừa tạo dựng: “Thực tế là thế này: Tôi đã 60 tuổi. Và đây chính là hình ảnh của tuổi 60”. Nói rồi, cô tiến sát máy quay để cho thấy rõ kết cấu tự nhiên của làn da và những nếp nhăn nhỏ quanh mắt. Không dừng lại ở khuôn mặt, tác giả cuốn No Filter còn quay nghiêng người, vui vẻ véo nhẹ phần da dưới cánh tay và vỗ vào vùng bụng: “Trong vài năm gần đây, tôi đã tăng khoảng 6,8 kg. Và chiếc bụng này thì sẽ không biến mất đâu”.

Paulina Porizkova đã phá vỡ những ảo ảnh của người mẫu bằng cách khoe bụng, điều mà cô coi là "huy hiệu danh dự" vì đã mang thai hai đứa con của mình.

Khi bàn về thực tế lão hóa, Paulina Porizkova lưu ý rằng, dù có tập tạ và Pilates, kết cấu da vẫn tự nhiên thay đổi theo thời gian.

Porizkova, người có hai con trai với người chồng quá cố Ric Ocasek của ban nhạc The Cars, cho rằng phần bụng của mình là dấu ấn đáng tự hào hơn là khuyết điểm: “Nó đã mang thai hai đứa trẻ. Dù tôi có tập bao nhiêu lớp Pilates hay nâng tạ thế nào đi nữa thì làn da vẫn chỉ là làn da mà thôi”.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhiều bình luận ủng hộ từ người hâm mộ cũng như các nghệ sĩ khác. Trước khi kết thúc, Porizkova chia sẻ thông điệp chấp nhận bản thân, điều đã trở thành dấu ấn quen thuộc của cô: "Nhưng bạn biết không? Tôi thích bản thân mình theo cách này hơn”. Sau đó, cô gửi một nụ hôn tới những người theo dõi. Trong phần chú thích đi kèm bài đăng, Porizkova viết rằng, dù “trọng lực để lại dấu vết theo thời gian” thì nó cũng giúp con người trở nên mạnh mẽ hơn: “Trọng lực cũng giúp bạn mạnh mẽ hơn để có thể ngẩng cao đầu hơn bao giờ hết”.

Siêu mẫu cũng tiết lộ câu chuyện phía sau bộ nội y trong video. Cô cho biết đã mua bộ đồ này cách đây bảy năm vì một người bạn trai khi đó, người “không hề quan tâm đến nội y, chỉ cần cô trẻ hơn 20 tuổi”.

Hiện nay, bộ trang phục lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Dù thừa nhận mình “hầu như chỉ vừa vặn” với nó, Porizkova cho biết phản ứng của chồng, nhà biên kịch kiêm đạo diễn Jeff Greenstein, khiến cô cảm thấy hoàn toàn xứng đáng: “Dù có tất cả những điều được gọi là khuyết điểm của tuổi tác, tôi chưa bao giờ cảm thấy gợi cảm và thoải mái với cơ thể mình như lúc này”.

Porizkova cũng nhắc tới con trai Oliver Ocasek, cho biết chiếc áo choàng hoa cổ điển cô mặc trong video là món quà từ cậu, đồng thời khen con trai có “gu thời trang tuyệt vời”. Dù không ngại cho thấy khía cạnh chân thực của việc lão hóa, Porizkova vẫn duy trì lối sống lành mạnh. Trên kênh YouTube cá nhân, cô thường chia sẻ các bí quyết làm đẹp và giữ dáng, trong đó nhấn mạnh việc duy trì luyện tập Pilates đều đặn để giữ vóc dáng săn chắc.

Ngoài thể chất, Porizkova cũng khám phá những khía cạnh cảm xúc của cuộc sống sau tuổi 50. Trong podcast Twenty Good Summers, cô cùng Greenstein bàn luận về những phức tạp của việc hẹn hò ở tuổi trưởng thành. Trong một tập gần đây, có tiêu đề “Baggage”, Porizkova tiết lộ câu hỏi mà cô thường đặt ra trong buổi hẹn đầu: “Điều gì đã xảy ra sai lầm trong mối quan hệ trước của anh, hay trong cuộc hôn nhân hoặc cam kết nghiêm túc nhất của anh?”. Cô giải thích: “Không giống khi bạn 20 tuổi, ở tuổi 50 hay 60, chúng ta không còn nhiều thời gian. Vì vậy, đừng lãng phí nó”.

Paulina Porizkova đã khởi động podcast "Twenty Good Summers" vào tháng 2/2026.

Porizkova kể rằng, câu trả lời thẳng thắn của Greenstein khiến cô đặc biệt ấn tượng. Trong podcast, anh nói: “Nếu bạn hỏi vợ cũ của tôi, cô ấy sẽ nói rằng mình đã kết hôn với một người ái kỷ đến mức hút hết mọi ánh sáng xung quanh, khiến cô ấy luôn ở trong bóng tối và không thể phát triển thành con người mà lẽ ra cô ấy phải trở thành". Khi Porizkova hỏi, liệu điều đó có đúng không, Greenstein thừa nhận: “Cũng phần nào đúng”. Với siêu mẫu, sự thẳng thắn ấy là yếu tố thay đổi mọi thứ. Cô nói: “Việc sẵn sàng nhìn nhận và học hỏi vì biết rằng mình có thể đã từng sai trong quá khứ, đó là điều hấp dẫn nhất”.