Sắc vóc nữ nhà văn vừa tiết lộ có con với tỷ phú Elon Musk

Ashley St. Clair sinh ngày 31/7/1999, là tác giả người Mỹ kiêm đạo diễn, nhà bình luận chính trị bảo thủ và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Người đẹp 26 tuổi hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội X với hơn một triệu người theo dõi. Trên Instagram, cô ít đăng bài hơn và hiện có hơn 8.000 followers.

Ashley trước đây đã làm việc cho trang web châm biếm bảo thủ mang tên The Babylon Bee. Cô nổi tiếng với cuốn sách thiếu nhi 'Elephants Are Not Birds', phát hành năm 2021 kể câu chuyện sinh động minh họa về bản dạng giới. Cô chụp ảnh cùng năm, khi 22 tuổi, để quảng bá cuốn sách.

Người đẹp khoe vóc dáng trong một số bài đăng trên X. Cô có thân hình thon thả, gương mặt quyến rũ với nét đẹp hiện đại.

Ashley là cô gái trẻ nhất từng công khai mối quan hệ với tỷ phú Elon Musk. Trên mạng xã hội, cô được nhiều người hâm mộ nhận xét có nhan sắc cuốn hút, phong cách năng động.

Dù ngoại hình nổi bật, Ashley không có sở thích đăng hình nhiều như các cô gái trẻ. Nhà văn chỉ thi thoảng chia sẻ ảnh để minh họa cho các bài viết của mình hoặc tham gia sự kiện. Ashley gây ấn tượng trên mạng nhờ 'ngòi bút sắc sảo' khi bình luận quan điểm về chính trị, xã hội.

Ashley (phải) rạng rỡ tham dự một hoạt động với những người bạn.

Nữ nhà văn (trái) lên đồ quyến rũ tại một sự kiện.

Cô diện suit theo phong cách gợi cảm khi đi chơi cùng bạn.

Sau nhiều tháng vắng bóng trên Instagram, Ashley tái xuất vào ngày 21/1 khi đăng ảnh dự một sự kiện mừng lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Theo tiết lộ của Ashley trên NY Post, cô 'ở ẩn' một thời gian dài trong quá trình mang thai em bé với Elon Musk.

Theo StreetEasy, Ashley hiện sống trong căn hộ sang trọng ở New York, có đội ngũ an ninh bảo vệ. Giá thuê một căn hộ hai phòng ngủ tại đây là khoảng 40.000 USD một tháng. Ashley chăm sóc hai con, em bé sơ sinh được cho là con của Elon Musk và một đứa con lớn hơn từ mối quan hệ trước đó, với sự trợ giúp của bảo mẫu.

Ashley kể cô quen biết tỷ phú công nghệ 53 tuổi hai năm nay. Họ quen nhau thông qua X và lần đầu gặp gỡ vì công việc tại trụ sở của nền tảng mạng xã hội này vào tháng 5/2023. Mối quan hệ tình cảm của hai người phát triển từ đó cho đến khi mang thai, Ashley cho hay. Người đẹp kể rằng cô được yêu cầu giữ bí mật về em bé vì sự an toàn. Do gần đây một phóng viên báo lá cải biết được thông tin, thường xuyên 'quấy rối' và muốn công khai chuyện này nên Ashley quyết định tiết lộ bí mật có con với Elon Musk. '5 tháng trước, tôi đã chào đón một em bé đến với thế giới. Elon Musk là cha của đứa bé', Ashley viết trong bài đăng trên X hôm 14/2.

Elon Musk hiện chưa lên tiếng xác nhận hay phủ định về chuyện có con với Ashley St. Clair. Tỷ phú đã có 12 người con từ những mối quan hệ trước.