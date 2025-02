Nhan sắc Ivanka Trump

Ivanka Trump được cha, ông Donald Trump, dẫn đi xem Giải quần vợt Mỹ mở rộng vào ngày 30/10/1991. Cô sinh ngày 30/10/1981, là con gái đầu tiên, cũng là con gái duy nhất của ông Trump với vợ đầu Ivana Trump. Ảnh: Getty Images.

Bà Ivana Trump cùng con gái tham dự sự kiện ở New York năm 1993. Bà Ivana là người Mỹ gốc Czech. Lúc còn sống, bà làm người mẫu, doanh nhân, tác giả kiêm nhà hoạt động xã hội. Bà kết hôn với ông Trump từ năm 1977 đến 1992. Ảnh: Getty Images.

Ivanka cùng ông Trump và vợ thứ 2, Marla Trump, chụp ảnh chung tại buổi trình diễn thời trang Versace ở New York vào năm 1995. Ở tuổi 14, trưởng nữ nhà Trump có ngoại hình phổng phao, cao ráo. Ivanka từng chia sẻ dù yêu Marla và em gái Tiffany (con gái của Marla với ông Trump), cô không bao giờ tha thứ cho mẹ kế vì chen chân vào cuộc hôn nhân của cha mẹ cô. Ảnh: Getty Images.

Ivanka thử sức với vai trò người mẫu ở tuổi 16. Cô được thấy trình diễn tại bộ sưu tập Thu/Đông cho Marc Bouwer (trái) và Thierry Mugler vào năm 1997. Ảnh: Getty Images.

Ông Trump và vợ cũ Ivana giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi ly hôn. Họ cùng con gái Ivanka và con trai Eric dùng bữa tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, vào năm 1998. Cặp vợ chồng cũ còn có với nhau con trai cả Donald Trump Jr. Ảnh: Getty Images.

Ivanka chụp ảnh cùng Angus Kennett, con trai cựu Thủ hiến bang Victoria (Australia) Jeff Kennett, tại Tuần lễ thời trang Australia vào ngày 10/5/1999 ở Sydney, Australia. Thời điểm này, hai rich kid đều là những người mẫu được chú ý. Ảnh: Getty Images.

Ivanka và bạn trai khi đó là Bingo Gubelmann tham dự buổi ra mắt bộ phim Born Rich của HBO tại The Screening Room ở thành phố New York vào ngày 15/10/2003. Đôi tình nhân hẹn hò trong gần 4 năm. Trong khi Ivanka ngày càng phát triển, Gubelmann có đời tư bê bối. Anh phải vào trại cai nghiện sau khi bị bắt quả tang tàng trữ cocaine ở New York vào tháng 1/2020. Ảnh: Getty Images.

Ivanka cùng cha và bạn gái lúc đó của ông là Melania Knauss đến sự kiện Met Gala, với chủ đề Dangerous Liasions: Thời trang và Nội thất thế kỷ 18, tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York vào năm 2004. Ảnh: FilmMagic.

Melania và Ivanka tham dự sự kiện Đêm gây quỹ từ thiện cho Malawi và UNICEF do Madonna và Gucci tổ chức tại Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày 6/2/2007. Ảnh: WireImage.

Ivanka ngày càng quyến rũ vào năm 2009. Tháng 5/2009, cô cùng Jared Kushner tham dự Met Gala ở New York. Thời điểm này, cặp đôi vừa đính hôn và cách đám cưới hơn 5 tháng. Hai người bắt đầu yêu nhau từ năm 2007 qua giới thiệu của bạn bè. Ảnh: Getty Image.

Ivanka cùng cha, mẹ kế và em trai út, Barron, tham dự bữa tiệc sách do người đẹp sinh năm 1981 phối hợp với tạp chí Quest tổ chức tại Trump Tower vào năm 2009. Ảnh: Getty Image.

Ivanka tham dự buổi chiếu phim Snow Flower & The Secret Fan của The Cinema Society. Thời điểm này, cô đang mang thai con gái đầu lòng, Arabella Kushner (SN 2011). Ảnh: Getty Images.

Ông Trump và con gái chào đón các thí sinh Hoa hậu Mỹ tại Trump Tower vào ngày 8/5/2012 tại New York. Sau khi tốt nghiệp xuất sắc bằng kinh tế tại Georgetown và Đại học Pennsylvania, Ivanka trở thành cánh tay đắc lực của cha trong công việc kinh doanh. Cô đồng hành cùng ông trong chương trình truyền hình thực tế The Apprentice và trở thành Phó chủ tịch điều hành của công ty gia đình, Trump Organization. Ảnh: Getty Images.

Cuối năm 2015, Ivanka mang thai con trai út Theodore James Kushner. Cô vẫn tích cực tham gia các hoạt động công khai vào thời gian này. Ảnh: Dimitrios Kambouris.

Một ngày trước khi sinh con út (27/3/2016), Ivanka được thấy cùng chồng dẫn hai con lớn đi dạo trên đường phố New York. Ảnh: GC Images.

Chưa đầy một tháng sau khi sinh con, Ivanka cùng cha tham dự Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa vào ngày 20/7/2016 tại nhà thi đấu Quicken Loans Arena ở Cleveland, Ohio, Mỹ. Cô cũng hỗ trợ ông Trump nhiều trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ lần thứ nhất này. Ảnh: Getty Images.

Ivanka và Jared rời đi sau lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ đầu tiên của ông Trump tại Điện Capitol Mỹ ở Washington, DC, vào ngày 20/1/2017. Kể từ ngày hôm đó, họ chính thức trở thành cố vấn cấp cao của ông Trump trong 4 năm nhiệm kỳ. Ảnh: Getty Images.

Giai đoạn 2017-2020, dấu ấn của Ivanka trên chính trường Mỹ đậm nét. Cô luôn trở thành tâm điểm chú ý mỗi lần xuất hiện, thậm chí làm lu mờ bà Melania vốn là Đệ nhất phu nhân Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Ivanka phát biểu trong lễ tưởng niệm người mẹ quá cố Ivana ở thành phố New York vào năm 2022. Lúc này, cô đã rút khỏi chính trường được hơn một năm và lựa chọn cuộc sống yên bình bên gia đình ở Miami, Florida, Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Dù lui về ở ẩn, cô vẫn vướng phải một số rắc rối liên quan đến các vụ kiện của cha ruột. Trong ảnh, Ivanka dự phiên tòa xét xử tội gian lận dân sự của ông Trump tại Tòa án Tối cao Tiểu bang New York vào ngày 8/11/2023 ở New York. Ảnh: Getty Images.

Jared và Ivanka sánh đôi tại sự kiện bãi biển Miami vào tháng 5/2024. Họ có thời gian vướng tin đồn ly hôn, nhưng sau tất cả vẫn đồng hành trong hầu hết lần lộ diện công khai. Ảnh: GC Images.

Ivanka lần thứ 2 dự lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Trump. Cô được khen ngợi với phong cách thời trang thanh lịch, tinh tế. Người đẹp nhiều lần khẳng định vẫn tiếp tục ủng hộ cha với tư cách con gái, cho ông chỗ dựa về mặt tinh thần, nhưng không quay trở lại Nhà Trắng làm việc nữa vì cô ghét chính trị. Ảnh: Getty Images.