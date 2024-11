Giải mã sự biến mất của ái nữ Ivanka Trump

Khi chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đi đến những ngày cuối cùng, nhiều người đã đặt câu hỏi về sự biến mất của cô Ivanka Trump (43 tuổi) - con gái đầu của ông Trump.

Gần đây, thông qua mạng xã hội, nhiều người thấy ái nữ của cựu tổng thống đi lướt sóng, tạo dáng trước tháp Eiffel ở Pháp, tham dự bữa tiệc đua xe, đi chơi cùng những người nổi tiếng. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, cô Ivanka Trump chưa từng đến là chiến dịch tranh cử của cha mình, theo tờ The New York Times.

Trong hai lần tranh cử trước đó của ông Trump vào năm 2016 và 2020, con gái ông Trump đã xuất hiện tại các cuộc mít tinh, trong các quảng cáo trên truyền hình và trên sân khấu để phát biểu tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, thường với vai trò ngầm là thu hút cử tri nữ.

Tuy nhiên, gần 2 năm trước, khi ông Trump bắt đầu lần tranh cử thứ 3 vào Nhà Trắng, cô Ivanka Trump đã tuyên bố rằng cô và chồng là ông Jared Kushner sẽ rời xa chính trường để ưu tiên cho con cái và cuộc sống gia đình.

Cô Ivanka Trump cùng chồng Jared Kushner tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hoà hồi tháng 7-2024. Ảnh: REUTERS

Tập trung cho gia đình và cuộc sống cá nhân

Việc con gái ông Trump rút lui khỏi các chiến dịch vận động tranh cử của cha mình diễn ra một cách kín đáo.

Cô Ivanka Trump và chồng rời thủ đô Washington, D.C. để đến một căn hộ chung cư ven biển phía bắc TP Miami (bang Florida) vào năm 2021, cùng với 3 đứa con của họ sau khi ông Trump rời Nhà Trắng do thất bại trước đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Ông Kushner lý giải động thái chuyển đến nơi đó là do các trường học ở TP New York đóng cửa vì đại dịch COVID-19, đồng thời cho rằng Miami là "một TP đang trên đà phát triển" và "an toàn hơn nhiều so với việc ở New York hiện tại".

Ngoài ra, theo The New York Times, việc vợ chồng con gái ông Trump mạnh dạn chuyển đến sống xa cha mình một phần là do giờ đây họ đã độc lập và có nhiều mối quan hệ, không cần phụ thuộc nhiều vào ông Trump.

Theo một số nguồn tin, hiện tại, cô Ivanka Trump kinh doanh riêng và đang đầu tư vào một số doanh nghiệp. Ái nữ của ông Trump cũng tham gia các hoạt động tình nguyện, chăm sóc bà ngoại 98 tuổi, và nuôi thú cưng.

Về sở thích cá nhân, giờ đây, cô Ivanka Trump luyện tập nhiều môn thể thao như võ Jujitsu, khí công, quần vợt, golf. Cô cũng tập thiền và chơi guitar. Gần đây, người ta cũng bắt gặp cô Ivanka Trump tham dự một số bữa tiệc của những người nổi tiếng, tham gia chương trình phát thanh.

Ông Kushner cho biết vợ chồng ông vẫn giữ liên lạc với ông Trump, thường xuyên nói chuyện với ông Trump qua điện thoại. Vào mùa hè năm nay, họ có khoảng thời gian sống cùng nhau tại bang New Jersey.

Cô Ivanka Trump cùng chồng tại Miami. Ảnh: GETTY IMAGES

Cô Ivanka Trump ít khi xuất hiện tại các sự kiện quan trọng khác trong đợt vận động tranh cử lần này của ông Trump.

Không giống như anh trai Donald Trump Jr. và em trai là Eric Trump, cô Ivanka Trump đã không tham dự phiên tòa xét xử cha mình ở New York vào tháng 5, khi ông bị cáo buộc phạm 34 tội danh. Hồi tháng 7, cô Ivanka Trump có đến dự đêm cuối cùng đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa nhưng không phát biểu. Điều này rất khác biệt so với 2 đại hội trước đó khi bà có bài phát biểu mạnh mẽ ủng hộ ông Trump.

Vẫn sẵn sàng hỗ trợ nhau

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cô Ivanka Trump từ chối trả lời và ủy quyền ông Kushner phát biểu thay cô khi được hỏi về khả năng tái tham gia chiến dịch vận động của cha mình trong chặng đua cuối cùng của cuộc tranh cử. Ông Kushner đã trả lời thẳng thừng: “Không”.

Ông Kushner cũng cho biết con gái ông Trump "đã đưa ra quyết định khi rời thủ đô Washington, D.C rằng em ấy sẽ khép lại chương đó của cuộc đời mình. Và em ấy đã rất kiên định". Theo ông Kushner, dù kết quả cuộc bầu cử năm nay là gì, nó cũng ảnh hưởng rất ít đối với vợ chồng ông.

Cô Ivanka Trump (váy trắng) tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hoà hồi tháng 7-2024. Ảnh: REUTERS

Dù vậy, tên của cô Ivanka Trump thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền thông và các bài phát biểu vận động tranh cử gần đây của ông Trump nhưng cũng khá mơ hồ.

Tại một sự kiện vào tháng 8, ông Trump đã gợi ý rằng ông từng muốn đưa con gái trở thành đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nhưng cô Ivanka Trump đã từ chối. Ông Trump cũng đã đề cập đến con gái mình trong một sự kiện do đài Fox News tổ chức dành cho phụ nữ vào tháng 10.

Ở chiều ngược lại, con gái ông Trump vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho cha mình.

"Nếu cha tôi [ông Trump] gọi chúng tôi để xin lời khuyên hoặc giúp đỡ về điều gì đó, chúng tôi luôn sẵn sàng" – ông Kushner nói trong một cuộc phỏng vấn.

Tác động đáng kể

Cũng giống như cô Ivanka Trump, bà Melania Trump – vợ ông Trump – gần đây cũng ít xuất hiện tại các sự kiện của chồng.

Theo The New York Times, trước đây, những người phụ nữ trong gia đình ông Trump thường tuyên bố rằng ông Trump là người đấu tranh cho phụ nữ và khẳng định nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump mang đến tín hiệu lạc quan cho phụ nữ trong lực lượng lao động.

Bà Susan Del Percio – chiến lược gia chính trị của đảng Cộng hòa – cho biết sự vắng mặt của những người phụ nữ trong gia đình ông Trump nói lên nhiều điều.

"Những điều tích cực mà con gái ông Trump có thể làm được trên con đường [vận động tranh cử cùng ông Trump] là không đáng kể. Nhưng thực tế là việc cô ấy và vợ ông Trump không tham gia vận động tranh cử cho ông Trump có thể có tác động đáng kể" – bà Del Percio nhận định.

