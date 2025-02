Nhan sắc từ nhỏ đến lớn của Ivanka Trump

Ivanka Trump sinh ngày 30/10/1981, là con thứ hai của Donald Trump với vợ đầu của ông, bà Ivana. Từ nhỏ, Ivanka đã nhận được sự chăm sóc toàn diện, sống trong môi trường giàu có, xa hoa vì có bố và ông nội là doanh nhân tỷ phú. Trong ảnh: ông Trump đưa Ivanka đi xem Giải quần vợt Mỹ mở rộng ngày 30/8/1991.

Ivanka nắm tay cha trong buổi trình diễn Look of the Year 1991 của Maybelline tại khách sạn Plaza, New York.

Bà Ivana và con gái tham dự một sự kiện ở New York năm 1993.

Ông Trump và vợ hai, Marla Trump, cùng Ivanka đi xem show của Versace ở phố 67 Armony, New York, năm 1995.

Ivanka năm 1996, khi 15 tuổi.

Ái nữ nhà Trump làm người mẫu trong buổi trình diễn thời trang thu đông của Marc Bouwer năm 1997.

Ivana và em trai, Eric Trump, chụp ảnh cùng bố mẹ ở Mar-a-Lago năm 1998.

Angus Kennett và Ivanka chụp ảnh chung trong Tuần lễ thời trang Australia ngày 10/5/1999 tại Sydney.

Ivana và Ivanka đi xem đua ngựa Ascot ở Anh năm 1999.

Ivanka trình diễn thời trang năm 2000.

Mẹ con Ivana và Ivanka dự một sự kiện năm 2001, khi đó Ivanka đã cao bổng hơn mẹ.

Ivanka dự buổi ra mắt phim 'The Sweetest Thing' tại rạp Lowes ở Quảng trường Lincoln, New York, ngày 8/4/2002.