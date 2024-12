Ông Trump làm DJ

Ngày 25/12, Ivanka Trump chia sẻ lên Instagram cá nhân bức ảnh gia đình, kèm dòng chú thích: “Đêm trước Giáng sinh”.

Trong ảnh, cựu người mẫu sinh năm 1981 mặc váy trắng trễ vai ôm sát người, tôn lên vóc dáng 1,8 m mảnh mai, nuột nà. Cô đi giày cao gót và cầm túi xách đen để “ton-sur-ton” cùng các thành viên khác trong gia đình nhỏ, bao gồm chồng Jared Kushner và 3 con.

Ivanka Trump thay 2 bộ váy trong bữa tiệc Giáng sinh tại Mar-a-Lago. Ảnh: IG.

Theo Page Six, bức ảnh chụp tại khuôn viên Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng của gia đình Trump ở Florida, Mỹ, vào tối 24/12 (giờ địa phương). Họ có mặt tại đây để dự bữa tiệc Giáng sinh xa hoa do Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tổ chức.

Mỹ nhân tóc vàng cũng đăng bức ảnh khác tại nơi được ví là “Nhà Trắng mùa đông” của cha mình trên Instagram Story. Lần này, cô đứng tạo dáng một mình trong chiếc váy liền thân không tay màu đen, có họa tiết hoa bên hông trái.

Một người trong cuộc tiết lộ giá vé cho sự kiện đêm Giáng sinh tại Mar-a-Lago là 350 triệu USD/vé. Bữa tiệc bắt đầu từ 19h30 và kết thúc vào 21h cùng ngày.

Trong khi Ivanka được nhận xét là người đẹp nổi bật nhất bữa tiệc, bà Melania Trump cũng được khen ngợi khi xuất hiện trong bộ vest đen sang trọng, kín đáo. Điểm nhấn là chiếc nhẫn kim cương cỡ đại của Đệ nhất phu nhân Mỹ tương lai.

Buổi tụ họp này không có Elon Musk, hai con trai lớn của ông Trump là Donald Trump Jr. và Eric cùng một nửa của họ.

Như thường lệ, nhân vật trung tâm của bữa tiệc là ông Trump. Tỷ phú sinh năm 1946 đảm nhận vai trò DJ cho sự kiện.

“Tổng thống đã chơi một bản nhạc nghiêm túc và đầy tâm huyết. Danh sách nhạc của ông bao gồm bài hát chủ đề trong vở kịch Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát) do Andrea Bocelli thể hiện, cũng như giai điệu If Every Day Was Like Christmas của Elvis Presley vào năm 1966. Anh ấy kết thúc buổi biểu diễn của mình bằng bài hát YMCA và một số người trong đám đông đứng lên rồi bắt đầu thực hiện điệu nhảy Trump. Tổng thống đắc cử cũng nhảy điệu nhảy đặc trưng của mình khiến cả phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò. Phòng khiêu vũ kín chỗ nhưng không quá đông đúc vì quy mô của các sự kiện ngày lễ bị hạn chế”, nguồn tin miêu tả lại.

Nguồn tin lưu ý thêm ông Trump không nâng ly, nhưng Ivanka được nhìn thấy chúc rượu và tươi cười nói điều gì đó với cha.

Ngày hôm sau, gia đình Trump tổ chức thêm bữa ăn thân mật mừng Giáng sinh. Ảnh chụp tại sự kiện cho thấy Don Jr. và bạn gái mới quen, Bettina Anderson, ngồi cạnh nhau ở một góc. Ông Trump ngồi vị trí giữa bàn tiệc dài, bên trái ông là Barron Trump. Bà Melania ngồi cạnh con trai.

Cậu cả Don Jr. và bạn gái tham dự bữa ăn thân mật do ông Trump tổ chức ngày 25/12. Ảnh: X.