Phong cách 'tắc kè hoa' của MC Thu Hà

Dẫn dắt chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 tối 19/9 tại Vĩnh Hy (tỉnh Khánh Hòa), Thu Hà ghi dấu ấn với crop top xếp nếp bồng bềnh tựa mây trắng và chân váy đồng điệu.

Mỗi lần cầm mic, người đẹp 29 tuổi đều lựa chọn trang phục kỹ lưỡng, không chỉ giúp bản thân nổi bật mà còn phù hợp tính chất sự kiện.

Tránh gò bó phong cách trong một số kiểu dáng nhất định, Thu Hà chăm chỉ cập nhật xu hướng và thử nghiệm đủ thiết kế như bất đối xứng, trễ vai, dựng phom 3D, cắt khoét chừng mực...

Trên sân khấu một show thời trang, nàng MC được khen duyên dáng, thanh lịch với đầm vai cape tôn đường cong, nhấn nhá tà dài mềm mại.

Xiêm y ánh kim xẻ cao tới hông đem lại vẻ quyến rũ, hiện đại và giúp Thu Hà tỏa sáng dưới ánh đèn.

Cử nhân ngành Luật chọn áo dài truyền thống và tạo điểm nhấn bằng chất liệu sequin lấp lánh khi dẫn chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Với sự kiện về kinh tế và bất động sản, Thu Hà ghi điểm cùng bộ skirt suit biến tấu tay phồng chiết eo vừa vặn, khắc họa hình ảnh quý cô thành đạt.

Có lúc mỹ nhân 9X trẻ trung hơn khi diện đầm ngắn dáng quây phủ lưới tạo họa tiết cầu kỳ.

Thu Hà cho biết từ sau cuộc thi Én vàng 2023, cơ hội làm việc trong lĩnh vực MC rộng mở hơn với cô. Tuy nhiên, thay vì chạy theo số lượng, cô ưu tiên những chương trình có giá trị, lan tỏa thông điệp tích cực.

"Tôi tốt nghiệp ngành Luật và luôn ấp ủ nguyện vọng học cao hơn để trở thành giảng viên trong tương lai. Công việc MC cho tôi sự trải nghiệm và vị trí nhất định, nhưng tri thức mới là hành trang bền vững. Tôi chọn du học thạc sĩ Luật tại Pháp vì muốn trang bị cho mình nền tảng học thuật quốc tế, để sau này không chỉ dẫn chương trình mà còn có thể đứng trên bục giảng, truyền cảm hứng và kiến thức đến thế hệ trẻ", cô bày tỏ.

Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1996, đoạt giải Én bạc 2023, hiện hoạt động với vai trò MC song ngữ. Cô có hai bằng cử nhân ngành Luật và Quản trị Kinh doanh tại Đại học Luật TP HCM. Người đẹp đang theo học thạc sĩ Luật tại Đại học Paris-Panthéon-Assas (Pháp).