Cận cảnh sắc vóc đời thực của 'búp bê sống' Bé Quyên mới vào phim kinh dị

Bé Quyên tên đầy đủ là Trần Thị Bé Quyên, sinh năm 2001, quê Bến Tre. Tại Hoa hậu Việt Nam 2022, cô được đánh giá thuộc nhóm thí sinh tiềm năng cho vương miện hoa hậu, nổi bật với chiều cao 1m74 và số đo ba vòng 77-57-93 cm. Do đó, cô gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 10 chung cuộc.

Bước ra khỏi cuộc thi sắc đẹp, Bé Quyên bung tỏa sức hút trên sàn diễn thời trang, liên tục được các nhà thiết kế hàng đầu như Đỗ Mạnh Cường, Lê Thanh Hòa, Hoàng Minh Hà chọn làm nàng thơ, mời làm vedette trong các bộ sưu tập và show trình diễn.

Trên sàn diễn, người đẹp Gen Z thu hút ánh nhìn bởi vẻ đẹp sắc sảo, đường cong gợi cảm, phong cách trình diễn cuốn hút.

Năm 2023 và 2024, Bé Quyên liên tục là gương mặt đắt show trong làng thời trang Việt.

Cô được mệnh danh là “búp bê sống” của showbiz Việt.

Rời khỏi sàn diễn, cô trở lại trẻ trung, thanh lịch đúng lứa tuổi.

Bé Quyên dịu dàng trong tà áo dài.

Sau hàng loạt dấu ấn của lĩnh vực thời trang, Bé Quyên bén duyên với diễn xuất, trau dồi nghề nghiệp qua một số MV và bộ phim.

Vào ngày 26/9 sắp tới, vai diễn mới nhất của cô sẽ được hé lộ trong phim kinh dị chiếu rạp Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại. Chân dài Gen Z vào vai Ngư, cô gái bị bạn trai hiến tế cho thuyết giữ của. Vai diễn mang màu sắc bi kịch nên Ngư luôn mặc chiếc váy trắng và mang gương mặt ma mị, u sầu. Thân thế, câu chuyện của Ngư đầy bí ẩn. Cô là ẩn số với cả nam chính Bảo (Nguyễn Xuân Thắng đóng) lẫn khán giả, để đến khi câu chuyện hạ màn, nhiều người sẽ xót xa cho số phận nhân vật.

Bé Quyên và nam chính Nguyễn Xuân Thắng (quán quân The Next Gentleman 2024) ở hậu trường cảnh quay trong động Bàn Bù, Thanh Hóa dưới trời lạnh 14 độ C. Người đẹp khen bạn diễn đầy năng lượng, giúp cô nâng đỡ cảm xúc trong từng cảnh quay. Ngoài ra, ở Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, cô còn có cơ hội hợp tác với hai diễn viên giàu kinh nghiệm là Hứa Vĩ Văn và Yu Dương. Cô cho biết mình đặc biệt ấn tượng trước phong cách làm việc chuyên nghiệp và tinh thần truyền cảm hứng của các đàn anh, đàn chị, nhờ đó cô cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trên phim trường, thay vì bị áp lực.

Để chuẩn bị cho cảnh quay bị chìm xuống nước trong ô tô, Bé Quyên tiết lộ cô dành rất nhiều thời gian tập bơi để làm quen với việc nín thở ở dưới nước, cũng như vượt qua nỗi sợ nước. Gia nhập dàn ma nữ xinh đẹp của màn ảnh Việt, Bé Quyên hy vọng ghi thêm một dấu ấn cho tuổi 24 với Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại. Trong ảnh, người đẹp chụp ảnh cùng với diễn viên nhí Chúc An - đóng vai Ngư lúc nhỏ.