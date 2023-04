Phái đẹp quyến rũ, "chất phát ngất" với trang phục style mô tô

Harley-Davidson đã ra mắt Bộ sưu tập H-D, một nhóm các dòng trang phục phong cách sống mới. Dựa trên di sản 120 năm của mình, Bộ sưu tập H-D nắm bắt tinh thần chân thực, phiêu lưu và thể hiện bản thân thông qua ba sản phẩm độc đáo: Bar & Shield của Harley-Davidson, Harley-Davidson Originals và Harley-Davidson Authorized Vintage. Mỗi dòng đều tôn vinh tinh thần của văn hóa mô tô, mang đến những cách diễn giải mới về phong cách bikercore.

Với kho lưu trữ ngày càng nhiều áo phông cổ điển và áo khoác da được săn lùng, Harley-Davidson không phải là mới cũng không phải là người mới trong không gian thời trang. Bộ sưu tập H-D nhằm mục đích kết nối khán giả với những kiểu dáng được thiết kế lại, bắt đầu với Bar & Shield của Harley-Davidson, một nghiên cứu về thiết kế, kỹ thuật và văn hóa mô tô. Tên gọi của dòng này lấy cảm hứng từ logo Harley-Davidson mang tính biểu tượng và luôn phổ biến, thể hiện tầm nhìn tương lai với chức năng lấy tiện ích làm trung tâm. Được thiết kế riêng cho những người đam mê sành điệu, dòng sản phẩm được tuyển chọn dựa trên truyền thống của thương hiệu về chất lượng thủ công và đặc tính thiết kế bắt nguồn từ sự nổi loạn và phiêu lưu.

Xếp thứ hai, Harley-Davidson Originals giới thiệu những phong cách hàng ngày, dễ dàng tôn vinh sức hấp dẫn phổ biến của Harley-Davidson trong văn hóa đại chúng, bày tỏ lòng kính trọng đối với lịch sử của thương hiệu và các thế hệ trang phục được mặc bởi những tay đua và người nổi tiếng nổi tiếng. Dòng sản phẩm Originals mới nhất của H-D Collections, “Silver Wing”, để kỷ niệm biểu tượng Silver Wing năm 1931 của thương hiệu, cập nhật họa tiết đặc trưng này trên nhiều loại áo phông baby, áo phông hình hộp, áo devil-may-care, áo ba lỗ và áo chui đầu cổ thuyền. Đây là những kiểu dáng sẵn sàng cho mùa hè, dễ dàng kết hợp với quần denim rách hoặc những món đồ thời thượng hơn, như quần ống rộng, váy ngắn siêu nhỏ và quần da điêu khắc. Bộ sưu tập là một điểm tiếp cận vào thế giới H-D và bản sắc thời trang mới được đúc kết của nó. Ví dụ, đợt ra mắt tháng 3 chứng kiến ​​trang phục được trang trí bằng phông chữ đồ họa lấy cảm hứng từ áo thi đấu có từ năm 1911 — thậm chí còn kết hợp các dấu ấn chữ khối phổ biến vào những năm 1960. Khi đó, lịch sử đã ăn sâu vào DNA của H-D.

Thuật ngữ bikercore có xu hướng gợi lên hình ảnh của những người với mái tóc bóng mượt hoặc những kẻ bị ruồng bỏ khắc kỷ đang hút một điếu thuốc nhanh bên ngoài quán bar, nhưng H-D công nhận những nền văn hóa phụ này, cũng như các cộng đồng drift và đua xe, như một phần của thần thoại lớn hơn phản ánh về phả hệ Harley Davidson. Những món đồ được làm tốt tự nói lên điều đó, và Bar & Shield và H-D Originals thể hiện sự phô trương về thời trang này: sức quyến rũ hợp thời trang, bắt kịp xu hướng của một chiếc áo khoác hoặc áo phông trơn được làm tốt và sự hiện diện không thể thiếu của nó trong tủ đồ được sắp xếp cẩn thận. Sự hấp dẫn là vô tận.

Dòng sản phẩm may mặc thứ ba, Harley-Davidson cổ điển thu hút bất kỳ ai bị mê hoặc bởi truyền thuyết toàn nước Mỹ của thương hiệu, từ những nhà sưu tập và những người đam mê tiết kiệm cho đến những người tiêu dùng mới say mê hoài niệm. Các tác phẩm đáng lưu trữ rất được thèm muốn bao gồm một loạt áo phông cổ điển, áo nỉ, phụ kiện, áo ghi lê, áo khoác và đồ da, đồng thời được phát hành theo đợt giảm giá độc quyền hàng tháng. Các sản phẩm may mặc trong dòng sản phẩm này được các nhà sử học của H-D tìm nguồn gốc và kiểm tra kỹ lưỡng, đồng thời được cung cấp giấy chứng nhận hàng thật. H-D Authorized Vintage là hiện thân của những câu chuyện phong phú được rèn giũa trong văn hóa mô tô và hơn thế nữa, dựa trên di sản này với những thiết kế hiếm có và đáng mơ ước sẽ chào đón những người hâm mộ mới.

Bộ sưu tập H-D cũng sẽ bao gồm các bản phát hành phiên bản giới hạn thông qua Hợp tác với Bộ sưu tập H-D, dự kiến ​​sẽ ra mắt trong những tháng tới. Những sự hợp tác sắp tới sẽ kích thích những người hâm mộ mới và hiện có của thương hiệu đồng thời làm nổi bật các nhà thiết kế mới nổi và đã thành danh gần với không gian mô tô.

