Nữ idol người Nhật gây xôn xao vì khoảnh khắc quá giống Jennie BLACKPINK

Cuối tháng 8 vừa qua, BABYMONSTER có chuyến bay khởi hành sang Bắc Mỹ, chuẩn bị cho các đêm diễn thuộc khuôn khổ world tour Hello Monsters của nhóm.

Ruka là thành viên hút thảo luận lớn nhất trên khắp các mặt báo và diễn đàn trực tuyến. Thống kê sau khoảng 24 giờ kể từ khi xuất hiện tại sân bay, chị cả Ruka được nhắc đến trên 16 bài báo - con số cao nhất nhóm, vượt qua Ahyeon (13), Rora (12), Asa (10), Pharita (6) và Chiquita (6).

Ruka BABYMONSTER gây ấn tượng với tạo hình cá tính, lạ mắt. Nữ idol phối áo ôm xẻ bất đối xứng cùng quần túi hộp, bốt cao cổ và kính râm. Điều khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả không chỉ dừng ở gu thời trang thời thượng, mà còn là khoảnh khắc “gây lú” khi nhiều người nhận nhầm cô thành Jennie BLACKPINK.

Một tài khoản X (Twitter) chia sẻ hình ảnh của Ruka BABYMONSTER kèm chú thích: “Jennie ở sân bay hôm nay???!”. Bài đăng hút tới hơn 745K lượt xem, bàn tán về sự giống nhau đến bất ngờ của nữ idol người Nhật với đàn chị.

Trong quá khứ, Jennie BLACKPINK cũng có tạo hình thời trang sân bay theo phong cách tương tự.

Từ thời điểm được công bố nằm trong đội hình ra mắt của BABYMONSTER, Ruka nhiều lần gợi nhớ tới Jennie bởi các đặc điểm gương mặt và khí chất có phần tương đồng.

Cả hai nữ idol đều sở hữu đôi mắt một mí đặc trưng, nụ cười hở lợi nhẹ, dáng mặt tròn, thường để kiểu tóc tối màu rẽ ngôi giữa.

Jennie từng tạo dấu ấn mạnh mẽ ngay trong thời kỳ đầu ra mắt cùng BLACKPINK nhờ sự tự tin và phong thái trình diễn khác biệt. Ruka BABYMONSTER hiện đang tái hiện cảm giác ấy cho cộng đồng fan K-Pop, được ưu ái danh xưng "tiểu Jennie" nhờ các phần trình diễn cuốn hút, thần thái sân khấu nổi bật hiếm thấy ở một tân binh.