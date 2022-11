Nữ hoạ sĩ lai Việt - Đức đang “gây sốt”: Cao 180cm, xinh như búp bê, body nóng bỏng

Cô là một trong 31 thí sinh góp mặt tại Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022.

Nhan sắc xinh đẹp như búp bê của nữ hoạ sĩ ghi danh tại Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022.

Sau khi công bố không gian trại huấn luyện đặc biệt của Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022, ban tổ chức tiếp tục hé lộ những thí sinh ấn tượng trong top 31 của cuộc thi. 31 thí sinh sẽ được đào tạo và huấn luyện các kỹ năng để trở thành một nữ hoàng sắc đẹp thực thụ trong chương trình Truyền hình thực tế (THTT) “Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022: The Next 10 - Striving for Excellence”.

Chương trình THTT Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022 nhận được sự chú ý và quan tâm của công chúng với format mới lạ, độc đáo mang tên trại huấn luyện. Bên cạnh đó, thông tin những thí sinh lọt 31 là điều khán giả quan tâm và mong đợi. Bên cạnh những gương mặt giàu kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc, rất nhiều thí sinh mới tiềm năng, sáng giá với profile ấn tượng.

Hình thể ấn tượng của nữ hoạ sĩ trong buổi casting của cuộc thi.

Cô được nhiều người kỳ vọng tại cuộc thi vì là nhân tố mới có thể khai thác được nhiều khía cạnh khi tới với trại huấn luyện.

Một trong những nhân tố thu hút sự quan tâm của người hâm mộ là “Cô gái gốc Đức cao 1m8” - Thomas Iris Thanh. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng cùng ngoại hình lai nổi bật và số đo 3 vòng 89-65-95cm. Thomas Iris Thanh có thể sử dụng thành thạo 3 ngoại ngữ Việt - Anh - Đức. Công việc của cô là họa sĩ vẽ tranh minh họa cho thiếu nhi tại TP. HCM. Hiện tại, Thomas Iris Thanh sống tự lập và làm họa sĩ minh họa sách thiếu nhi tự do.

Dù là gương mặt mới tham gia cuôc thi với sự cạnh tranh khốc liệt nhưng cô vẫn là thí sinh được nhiều người kỳ vọng lọt top cao. Hơn nữa, vẻ đẹp của cô rất phù hợp với tiêu chí tìm kiếm chủ nhân chiếc vương miện của cuộc thi.

Nhan sắc lai xinh đẹp như búp bê của Thomas Iris Thanh.

Ngoài những gương mặt mới, cuộc thi còn có sự góp mặt của nhiều "gà chiến". Họ từng có kinh nghiệm trong các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu.

Phạm Thị Anh Thư (SBD: 333) đang học khoa Diễn viên sân khấu, điện ảnh tại đại học Sân khấu- Điện ảnh TP.HCM. Hiện tại, Anh Thư là người mẫu tự do và kinh doanh thương hiệu riêng. Đại diện đến từ Hà Nam từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Đại diện Hà Nam có một hình thể nóng bỏng và gương mặt cuốn hút với chiều cao 1m75, số đo lần lượt là 84-57-93cm.

Lê Ngọc Thanh Quyên (SBD: 669) gây ấn tượng với BGK ngay vòng sơ khảo. Đại diện đến từ Đà Nẵng chính thức ghi danh vào top 31 cuộc thi, cô cao 1m7 và sở hữu vòng eo con kiến với số đo 3 vòng: 80-56-90cm. Quay trở lại đường đua nhan sắc, Thanh Quyên sẵn sàng chiến đấu hết mình với tinh thần thoải mái và sự quyết tâm tuyệt đối. Hiện tại, cô là một người mẫu, giáo viên, chuyên viên tư vấn.

