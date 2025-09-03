Những lần "Emily In Paris" lấy cảm hứng thời trang từ huyền thoại Audrey Hepburn

Lily Collins (đóng vai Emily) không chỉ hợp với những bộ trang phục gợi nhớ đến phong cách cổ điển, thanh lịch vượt thời gian của Audrey Hepburn, mà cô còn sở hữu vẻ ngoài pha trộn giữa sự quyến rũ của Paris và nét duyên dáng giống với huyền thoại Audrey Hepburn một cách không thể chối cãi. Trong lúc chờ phần mới lên sóng, cùng ôn lại những hình ảnh tái hiện mạnh mẽ phong cách của Audrey Hepburn trong Emily In Paris.

Breakfast at Tiffany's (1961) - Emily In Paris (Season 4)

Chiếc áo sơ mi cài nút quá khổ mà Emily mặc trong mùa 4 rất giống với chiếc áo sơ mi tuxedo mà Holly Golightly (Audrey Hepburn thủ vai) mặc vào buổi sáng trong bộ phim huyền thoại Breakfast at Tiffany's.

Breakfast at Tiffany's (1961) - Emily In Paris (S4).

Funny Face (1957) - Emily In Paris (Season 1)

Audrey Hepburn diện bộ trang phục Hubert de Givenchy, tóc búi cao sang trọng trong Funny Face, tạo nên một hình tượng trường tồn qua thời gian. Bà đứng trên bậc thềm của Nhà hát lớn ở Paris - Palais Garnier, và đây cũng chính xác là nơi Lily Collins đã đứng trong Emily In Paris.

Nhà thiết kế trang phục của Emily In Paris tái hiện lại hình ảnh này với bộ trang phục toàn màu đen. Bao gồm váy Christian Siriano với đường viền cổ trễ vai và giày cao gót đen từ Cosmoparis. Một chiếc khăn choàng cổ điển và áo khoác ngoài vai để hoàn thiện cho bộ trang phục đầy tính biểu tượng này.

Funny Face (1957) - Emily In Paris (S1).

Roman Holiday (1953) - Emily In Paris (Season 4)

Mùa 4 của Emily In Paris có thể nói chứa đựng những màn cosplay Audrey Hepburn hết sức trọn vẹn. Thậm chí có cả một màn tri ân Roman Holiday trong một tập phim có tên gọi theo đúng nghĩa đen là ”Roman Holiday“.

Đội làm phim đã cho Lily Collins mặc gần như cùng một bộ trang phục với Audrey Hepburn, trong cảnh phim Công chúa Ann lẻn trốn khỏi nhiệm vụ chính thức và đóng giả làm một du khách bình thường.

My Fair Lady (1964) - Emily In Paris (Season 4)

Vai diễn của Audrey trong My Fair Lady là một nguồn cảm hứng lớn với đội ngũ làm phim Emily In Paris, đặc biệt là chiếc mũ rộng vành và áo choàng trắng ấn tượng mà Emily mặc cùng bộ jumpsuit đen trắng.

Trong tập cuối của mùa 3, cổ áo bồng bềnh trên chiếc váy hoa của Emily gợi nhớ đến chiếc váy bằng vải organza màu hồng tuyệt đẹp của Eliza Doolittle.

Funny Face (1957) - Emily In Paris (Season 4)

Trong tấm poster này, Lily Collins diện bộ trang phục satin đỏ tuyệt đẹp với đôi găng tay opera đồng bộ, bước xuống Bậc thang Tây Ban Nha ở Rome, đây là một sự gợi nhớ rõ ràng đến cảnh "Take the picture!" trong Funny Face, được quay trên cầu thang Daru của Bảo tàng Louvre.

Charade (1963) - Emily In Paris (Season 4)

Nhà thiết kế trang phục của Emily In Paris đã dày công tái hiện chính xác diện mạo mà Regina Lampert (Audrey Hepburn) mặc trong kì nghỉ của riêng ở dãy Alps, trong bộ phim hài lãng mạn Charade năm 1963. Nó xuất hiện trong cảnh Giáng sinh thảm họa của Emily, cũng ở dãy Alps thuộc Pháp.