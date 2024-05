Lily Collins mặc váy Đỗ Mạnh Cường quay 'Emily in Paris'

Trong hậu trường một buổi quay cho series đình đám Emily in Paris mùa bốn, nữ chính Lily Collins xuất hiện với trang phục gồm suit jacket và và chân váy bút chì ôm dáng đồng điệu gam trắng. Diện mạo của nữ diễn viên gây chú ý vì khác biệt với phong cách lòe loẹt, tràn ngập màu sắc trong ba phần phim trước đây. Bộ cánh của ngôi sao người Mỹ được NTK Đỗ Mạnh Cường sáng tạo và đã giới thiệu trên sàn diễn New York Fashion Week tháng 9 năm ngoái.

Lily Collins (phải) mặc váy hơn 180 triệu đồng của Đỗ Mạnh Cường quay 'Emily in Paris 4'.

Đỗ Mạnh Cường cho biết sau show tại New York, stylist bộ phim đã liên hệ với anh để đặt may trang phục này theo số đo của Lily Collins. Trên nền chất liệu gấm cao cấp được xử lý độc đáo, đội ngũ Đỗ Mạnh Cường sử dụng kỹ thuật đính kết thủ công hình cánh bướm, hoa 3D trên toàn bộ trang phục. Mẫu đầm thuộc dòng Sixdo limited giá bán khoảng hơn 180 triệu đồng còn được Lily Collins kết hợp cùng mẫu túi Lady Dior phiên bản giới hạn.

Phạm Huy Cận - CEO của thương hiệu Sixdo - cho biết, ngoài trang phục này, phía Lily Collins còn may một số trang phục khác của Đỗ Mạnh Cường, tuy nhiên ở thời điểm bộ phim đang được bảo mật, anh chưa thể tiết lộ cụ thể.

Trang phục của Đỗ Mạnh Cường được người mẫu trình diễn tại New York Fashion Week tháng 9/2023.

Theo Đỗ Mạnh Cường, show chào sân của anh tại New York Fashion Week năm ngoái dù không truyền thông rầm rộ vẫn nhận được hiệu ứng tốt, có thêm nhiều cơ hội và đối tác kinh doanh, được nhiều sao, đoàn phim đặt vấn đề hợp tác.

NTK Đỗ Mạnh Cường và con trai Nhím trong lần chào sân New York Fashion Week.

Đỗ Mạnh Cường, 43 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, hiện sống và làm việc ở TP HCM. Anh tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Thiết kế thời trang trường nghệ thuật Chambre Syndicale De La Couture Parisienne tại Paris. Nhà thiết kế từng là thực tập sinh của Dior - một trong những nhà mốt Pháp hàng đầu thế giới. Từ năm 2007 tới nay, anh đều đặn làm show cá nhân có quy mô lớn, quy tụ nhiều ngôi sao.

Tên tuổi Lily Collins phổ biến hơn khi cô tham gia Emily in Paris - loạt phim hài (comedy) do Darren Star - từng làm Beverly Hills, Sex and the City - sáng tạo. Nội dung xoay quanh hành trình của Emily khi cô phải rời Chicago đến Paris để sinh sống và làm việc ở chi nhánh công ty quảng cáo. Mùa một ra mắt năm 2020, lập kỷ lục 58 triệu lượt xem trong 28 ngày đầu, là series hài phổ biến nhất trên Netflix trong năm. Tác phẩm cũng nhận đề cử Emmy ở hạng mục Series hài xuất sắc, giải Quả Cầu Vàng hạng mục Phim truyện xuất sắc ở thể loại hài - ca vũ nhạc.

