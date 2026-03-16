Hai con gái tuổi teen của Nicole Kidman khoe sắc bên mẹ ở tiệc tiền Oscar

Trong sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao Hollywood do Chanel tổ chức, ba mẹ con diện trang phục tông trắng đồng điệu và thoải mái tạo dáng trước ống kính. Sunday và Faith trang điểm nhẹ, để tóc tự nhiên nhưng vẫn nổi bật với vẻ ngoài rạng rỡ. Nhiều khán giả nhận xét cả hai thừa hưởng sắc vóc từ mẹ.

Nicole Kidman bên hai con gái ở tiệc tiền Oscar. Ảnh: Wire

Sunday hiện theo đuổi công việc người mẫu và từng ra mắt sàn diễn tại show của Miu Miu năm 2024. Con gái cả của Nicole Kidman vừa trở về Mỹ sau khi tham gia Tuần lễ thời trang Paris (Pháp). Trong khi đó, Faith vẫn đang là học sinh trung học và hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng được nhiều người dự đoán sẽ trở thành mỹ nhân showbiz trong tương lai.

Nicole và con gái út. Ảnh: Wire

Sau khi Nicole Kidman và ca sĩ Keith Urban ly hôn vào tháng 9 năm ngoái, hai con gái thường xuyên đồng hành cùng mẹ tại các sự kiện. Theo thỏa thuận ly hôn, nữ diễn viên là người trực tiếp nuôi dưỡng các con, trong khi chồng cũ được quyền thăm nom vào những cuối tuần xen kẽ.

Nicole Kidman hiện bận rộn với các hoạt động của mùa giải Oscar. Tại bữa tiệc của Chanel, nữ diễn viên 58 tuổi cho biết sẽ tham dự lễ trao giải Oscar tối Chủ nhật tại Nhà hát Dolby (Los Angeles) để trao giải. Thay vì đến phòng tập hay đi massage vào buổi sáng để chuẩn bị cho sự kiện này, Kidman tiết lộ cô sẽ đi lễ nhà thờ để cân bằng tâm trí - thói quen duy trì vào mỗi Chủ nhật.

Nicole bên hai đồng nghiệp trẻ Kristen Stewart và Elle Fanning tại buổi tiệc tiền Oscar. Ảnh: Virgile Guinard