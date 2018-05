Nhiếp ảnh gia Hà thành chuyên chụp nude tiết lộ bị người mẫu gạ tình nhiều lần

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 10:47 AM (GMT+7)

"Ngần ấy năm làm nghề, tôi chưa thấy một kết thúc có hậu cho cặp đôi nào." - Nhân vật chia sẻ về mối quan hệ của nhiếp ảnh gia với người mẫu.

Chụp ảnh sexy và những điều ai biết tới (ảnh minh họa)

Mới đây, một người mẫu trẻ tố nhiếp ảnh gia kiêm họa sĩ bodypainting Sài Gòn xâm hại tình dục mình. Sự vụ chưa ngã ngũ nhưng cũng khiến người ta tò mò về mối quan hệ giữa người mẫu và các nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình gợi cảm. Cuộc trò chuyện với một nhiếp ảnh gia khác, anh Chu Trần M.Đ sẽ tiết lộ cụ thể câu chuyện phía sau những bức hình thời trang nude.

Nhiều lần bị gạ tình

- Anh bắt đầu chụp hình từ khi nào?

-Tôi có ý thức chụp ảnh chân dung từ năm 2011. Lúc đó, tôi biết tôi chụp cái gì chứ không phải cầm máy và bấm linh tinh. Tôi chuyên về chân dung, nên phong cách chính là bắt khoảnh khắc, lấy cảm xúc. Khi tôi quyết định thực hiện bộ ảnh khỏa thân, tôi phải có ý tưởng, có 1-2 tấm ảnh demo cho người mẫu xem và trao đổi kỹ và thẳng thắn với người mẫu.

- Qua nhiều năm làm nghề, anh đã từng bị mẫu nữ nào gạ tình chưa?

- Đó là chuyện hiển nhiên.

Tôi từng được một bạn mẫu nữ book đi chụp hình sexy, bạn nói tiền không quan trọng miễn sao tôi chụp đúng theo yêu cầu. Bạn có gửi hình nude của bạn đó cho tôi và yêu cầu tôi gửi ảnh nude của tôi cho bạn. Nói cụ thể là chat sex. Bạn gái đó yêu cầu buổi chụp hình riêng tư không cần ê kíp. Nhưng thực tế điều đó là không thể, bởi nếu mẫu nữ ít nhất phải có make up đi cùng.

Vài ngày sau đó, bạn tiếp tục mời gọi tôi bằng những hình ảnh khiêu khích mời gọi, nhưng tôi không có thời gian để chat chit. Thứ 2, tôi không thích chat sex vì quá nhạy cảm với trendy bốc phốt của giới trẻ.

Ở Việt Nam, chưa có một công ty nào chuyên về quản lý nhiếp ảnh gia nên chúng tôi phải làm việc trực tiếp với khách hàng, rất dễ nảy sinh chuyện tình cảm ngoài lề. Rốt cuộc mối quan hệ ấy cũng chỉ là thỏa mãn tâm sinh lý, lướt qua nhau chóng vánh. Ngần ấy năm làm nghề, tôi chưa thấy một kết thúc có hậu cho cặp đôi nào.

Một trường hợp người mẫu và nhiếp ảnh gia ở Trung Quốc xô xát vì đụng chạm cơ thể khi chụp hình

- Anh có cuộc tình chóng vánh với người mẫu nào chưa?

- Tất nhiên, tình cảm đâu nói trước được. Đó là mối quan hệ win - win (2 bên đều có lợi) cho tới khi nào không tiếp tục thì kết thúc. Tôi và người mẫu không ràng buộc nhau.

-Thường chụp ảnh sexy sẽ thực hiện trong không gian kín hoặc hẹp, vậy có chuyện gì nhạy cảm xảy ra không?

- Đúng là trong quá trình chụp người ngoài cuộc sẽ không biết chuyện gì xảy ra, nhất là với ảnh nude hay bán nude. Khó khăn nhất chính là đi qua cảm xúc, chế ngự được dục vọng của bản thân.

Tôi có thể nói câu chuyện đó như một cô gái cố tình khơi ngợi dục vọng của chàng trai mới quen. Anh chàng này vô tình mắc bẫy, sau đó bị chính cô gái bóc phốt trên mạng, suy ra trong câu chuyện giới tính và tâm sinh lý cũng vậy. Nếu không có cảm hứng thì không ai lại đi chụp ảnh khỏa thân hoặc sexy cả. Nhưng bạn muốn làm thợ chụp hay là nhiếp ảnh gia?

- Vậy sự khác nhau giữa thợ chụp và nhiếp ảnh gia mà anh vừa nhắc tới là gì?

- Thợ chụp giống như con vẹt, nói gì làm đấy, không tư duy và sáng tạo, cũng không có chỗ cho đạo đức. Còn nhiếp ảnh gia là những người sở hữu các mặt tích cực của những điều tôi vừa nói.

Nhiều bạn gái trẻ sẵn sàng cởi bỏ hết quần áo chỉ để có ảnh đẹp khoe lên mạng và họ có thể lựa chọn nhầm người, hoặc là thợ chụp hoặc là nhiếp ảnh gia.

Phía sau ống kính là cả một câu chuyện về mối quan hệ người mẫu - nhiếp ảnh (Ảnh: Nhiếp anh gia Terry Richardson - nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng từng bị nhiều người mẫu tố cưỡng bức họ)

Thế giới ngầm của hội chụp hình gợi cảm

- Tại sao anh nói người chụp ảnh và mẫu ảnh mọc lên như nấm?

Bỏ ra 20 triệu là bạn có thể mua được một chiếc máy ảnh to. Còn tâm lý mẫu ảnh cứ thấy máy to là chuyên nghiệp, số đông là vậy. Sẽ có những quan hệ không đúng đắn trong các buổi chụp hình, tôi không đánh đồng tất cả nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Chụp hình không có nội dung, không có chiều sâu nhưng dùng máy ảnh to để "dụ" gái.

Nhiều người nói thẳng trên các diễn đàn bán máy ảnh rằng mua máy to và phải là Canon thì bạn gái mới chịu. Còn đi chụp, mẫu thấy máy nhỏ quá chê không cho chụp. Đó là suy nghĩ rất dở hơi.

- Anh có thể nói rõ về cái gọi là thế giới ngầm của hội chụp hình?

- Ngoài việc trao đổi kỹ năng hay khoe chiến tích bằng những tác phẩm chụp hình nghệ thuật thì nó còn là nơi để những người chụp "dắt mối" mẫu ảnh. Người chụp và mẫu có quan hệ về tình dục, sau đó họ có xu hướng giới thiệu mẫu cho người chụp khác, nói trắng ra là một cuộc mua bán dâm.

Trên trang web A, có rất nhiều người tham gia với tư cách nhiếp ảnh, người chụp và mẫu, nhưng không khó để tìm ra "đối tác" để quan hệ tình dục, đây chính là "thế giới ngầm". Tuy nhiên, có tới 70% số đông khi nhìn vào lại cho rằng mẫu nữ mới là nạn nhân. Họ cũng có trao đổi sòng phẳng, nếu bạn mẫu cần hình thì có thể quan hệ với thợ chụp hoặc không, bởi giá trung bình một bộ hiện tại khoảng 1,5 triệu đồng. Tốt nhất, để tránh những vấn đề phát sinh, hãy đi cùng ê kíp và hạn chế chụp trong không gian kín.

- Theo anh, nếu cứ đổi chác tình ái, sự nghiệp của nhiếp ảnh gia sẽ đi về đâu?

- Sẽ không bền, bởi khi chụp hình tâm trí chỉ nghĩ đến dục vọng, không có một tác phẩm đẹp, thế đâu gọi là nhiếp ảnh gia. Nhưng dục vọng chỉ nổi lên trong khoảng thời gian mà bạn chụp thôi. Còn kinh nghiệm của tôi, nếu không yêu nhau thì không quan hệ được, nhất là khi cảm xúc đã trôi qua, vậy nên hãy sống theo lý trí.