Nhan sắc bạn gái nam thần showbiz Việt

Vi Nguyễn nhận được sự quan tâm khi có nhiều khoảnh khắc tình tứ bên cạnh nam diễn viên Khương Lê. Trang cá nhân, cô để chế độ hiển thị đang hẹn hò. Cả hai được khán giả "soi" ở bên nhau từ năm 2024.

Vi Nguyễn tên thật Nguyễn Tú Vi, sinh năm 1996, tốt nghiệp trường Đại học Hoa Sen và bắt đầu làm người mẫu ảnh năm 2017.

Thời điểm là sinh viên, Vi Nguyễn đã trở thành lookbook quen mặt cho nhiều thương hiệu thời trang tại TPHCM.

Vi Nguyễn được nhận xét sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa. Phong cách trang điểm của cô thiên về sự tự nhiên, chú trọng lớp nền mỏng nhẹ, trong trẻo.

Style đời thường của Vi Nguyễn.

Cô không bị giới hạn trong một phong cách cố định, có thể chuyển đổi giữa nhiều hình tượng khác nhau.

Tùy theo concept, cô có thể linh hoạt thay đổi điểm nhấn với các tông son từ đỏ đậm đến nude hoặc hồng trà, tạo sự đa dạng.

Bộ ảnh gợi cảm của nữ người mẫu nhận được nhiều lượt yêu thích.

Vóc dáng thanh mảnh giúp cô phù hợp với nhiều thiết kế.

Ngoài công việc người mẫu ảnh, Vi Nguyễn từng tham gia diễn xuất trong phim ngắn Đền một ước mơ, hợp tác cùng Hồ Thu Anh và Tú Hảo. Đây là bước thử sức ban đầu của cô trong lĩnh vực hình ảnh, bên cạnh thời trang.

Trên mạng xã hội, cô thu hút gần 80.000 người theo dõi, chủ yếu nhờ các hình ảnh lookbook và phong cách cá nhân.