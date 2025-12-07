Vợ chồng Khánh Vân và dàn hoa hậu dự cưới Hương Ly

Đám cưới của Hương Ly và doanh nhân Tùng Anh diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long từ TP HCM ra trước một hôm để chuẩn bị tham dự.

Hương Ly lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - năm Khánh Vân đăng quang. Sau 6 năm, họ vẫn giữ tình bạn thân thiết.

Hoa hậu Ngọc Châu (bìa trái) và Lê Hoàng Phương (bìa phải) cũng góp mặt trong buổi tiệc của bạn thân với trang phục theo dress code be, hồng pastel.

Trước đó, Ngọc Châu mừng Hương Ly làm lễ gia tiên ở nhà chồng sáng 5/12 và tổ chức lễ thề nguyện trong nhà thờ chiều cùng ngày.

Ngọc Châu và Hương Ly đều xuất thân từ Vietnam's Next Top Model, sau đó tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Họ thường đồng hành trong công việc, cuộc sống.

Á hậu Mâu Thủy chọn đầm cổ yếm tông đen đơn giản đến dự cưới. Cô và Hương Ly là quán quân Vietnam's Next Top Model 2013 và 2015. Họ sau đó lần lượt trở thành á hậu ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Miss Universe Vietnam 2023.

Á hậu Quỳnh Anh cùng bạn trai Neyun diện trang phục ton sur ton mừng đàn chị.

'Bà trùm làng mốt' Trang Lê cùng con gái Gia Hân chúc mừng Hương Ly về làm dâu Hà Nội.

Hương Ly và ông xã doanh nhân trải qua nhiều năm gắn bó trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Á hậu cho biết trong hai năm đầu yêu nhau, họ phải vượt qua thử thách yêu xa khi Tùng Anh sống tại Hà Nội, còn cô chủ yếu làm việc ở TP HCM. Dần dần, họ học cách sắp xếp và cân bằng lịch trình để có thêm thời gian ở bên nhau.

Trong đám cưới, Hương Ly nói càng ở cạnh chồng, cô càng thấy mình chọn đúng người. Mỹ nhân yêu chồng hơn mỗi khi thấy anh dù mệt vẫn pha trò cho cô cười, quan tâm cô từ những điều nhỏ nhất.

'Đi qua bao nhiêu thứ, cuối cùng người nắm tay em vẫn là anh. Điều đó làm em hạnh phúc theo cách rất thật, rất đời và không màu mè', Hương Ly tri ân nửa kia khi nói lời thề nguyện. Á hậu tiết lộ thường gọi chồng là Mickey vì dáng vẻ đáng yêu của anh.

Sau khi kết hôn, người đẹp dự tính chuyển ra Bắc sống để gần chồng hơn, thuận tiện chăm lo tổ ấm. Cô mong có cuộc sống giản dị và an yên khi bước vào hôn nhân.

Nguyễn Thị Hương Ly sinh năm 1995, là quán quân Vietnam's Next Top Model 2015, lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Năm 2022, cô trở lại cuộc thi nhan sắc và một lần nữa dừng chân ở top 5. Sau đó, Hương Ly ghi danh ở Miss Universe Vietnam 2023 và giành ngôi á hậu 1.

Bạn đời của Hương Ly tên Tùng Anh, sinh tại Hà Nội, là doanh nhân trong ngành sản xuất giấy. Anh từng du học ở London trước khi về nước kế nghiệp kinh doanh gia đình.