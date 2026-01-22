Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường lý giải việc từ chối thi nhan sắc: “Tôi thấy như mình đang ăn gian”

Nghệ sĩ Ưu tú từng là Giám đốc phấn đấu lên Nghệ sĩ Nhân dân

Trong một buổi trò chuyện thẳng thắn với khán giả, Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường đã có những chia sẻ chân thành xoay quanh nghề nghiệp, danh hiệu, các cuộc thi và cách cô chọn sống giữa những thị phi của cuộc đời.

Theo nữ nghệ sĩ, cuộc sống vốn dĩ không bao giờ hoàn toàn công bằng. “Cuộc đời luôn tồn tại những bất công mà ai cũng phải chấp nhận. Nếu cuộc sống lúc nào cũng êm đềm thì đâu còn là cuộc sống”, Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường chia sẻ. Chính vì vậy, cô chọn cách nhìn mọi việc nhẹ nhàng, tập trung vào những điều tích cực và những người thật sự yêu thương, trân trọng mình.

Nghệ sĩ Ưu tú từng làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú được phong tặng cách đây 6 năm, Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường cho biết đó không phải là đích đến cuối cùng, mà là sự ghi nhận của xã hội và Nhà nước cho hơn 30 năm lao động nghệ thuật nghiêm túc. “Không phải vì tiền bạc hay danh lợi, mà đó là sự công nhận. Quan trọng hơn cả, tôi được khán giả và đồng nghiệp công nhận, như vậy là đủ”, cô bộc bạch. Cô cũng không giấu mong muốn trong tương lai có thể tiếp tục phấn đấu để được ghi nhận ở một cột mốc cao hơn trong sự nghiệp là danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Theo nữ nghệ sĩ, với vai trò là giám đốc doanh nghiệp, cô thường xuyên nhận được lời mời tham gia các cuộc thi dành cho doanh nhân, quý bà. Tôi bây giờ cũng là doanh nhân. Trước đây bán thực phẩm, tôi mở công ty. Mở tiệm cà phê cũng là chủ hộ kinh doanh. Khi làm nhạc kịch, mở sân khấu kịch riêng, tôi đều thành lập công ty đàng hoàng”, cô nói.

Nói về việc tham gia các cuộc thi nhan sắc hay tài năng, Cát Tường thẳng thắn cho rằng bản thân không phù hợp với vai trò thí sinh. Với kinh nghiệm hơn ba thập kỷ đứng trên sân khấu, nếu đi thi cùng những người chưa quen ánh đèn, chưa quen biểu diễn, thì đó là sự không công bằng. “Mình có lợi thế quá lớn về bản lĩnh sân khấu, như vậy là vô tình chiếm mất cơ hội của người khác. Nếu đi thi với các chị doanh nhân, tô thấy như mình đang ăn gian", cô nói. Chính vì vậy, Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường nhiều lần từ chối lời mời dự thi và chỉ nhận lời khi được mời ở vai trò ban giám khảo.

Nghệ sĩ Ưu tú từng từ chối lời mời thi nhan sắc. Anh: FBNV

Theo nữ nghệ sĩ, làm giám khảo giúp cô được chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành và nâng đỡ những người chưa quen với sân khấu, đặc biệt là các thí sinh không chuyên, các nữ doanh nhân hay người lao động bình thường lần đầu bước ra ánh đèn rực rỡ. “Tôi thấy thương họ nhiều hơn là muốn đứng vào vị trí tranh giải”, Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường tâm sự.

Cát Tường sinh ra tại Huế, đến năm 4 tuổi cùng gia đình chuyển về sinh sống tại Vĩnh Long. Năm 1995, chị lên TP.HCM lập nghiệp và thi đỗ thủ khoa đầu vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, chị được tuyển vào biên chế Nhà hát Kịch TP.HCM.

Từ năm 1996 đến 2001, Cát Tường hoạt động trong lĩnh vực ca hát và từng đoạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1996. Năm 2001, chị lập gia đình và tạm dừng các hoạt động nghệ thuật. Đến năm 2006, Cát Tường quay lại TP.HCM, tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn tại sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần.

Tại đây, chị ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn, giành Huy chương Vàng tại Hội diễn Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009, Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 và thêm một Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015.

Cát Tường bén duyên với điện ảnh qua một vai phụ trong phim Gió qua miền tối sáng. Tuy nhiên, vai Yến trong bộ phim truyền hình Đồng tiền xương máu khi mới 19 tuổi mới là cột mốc giúp chị được khán giả biết đến rộng rãi. Sau đó, chị tiếp tục tham gia nhiều phim truyền hình khác, trong đó có Cô gái xấu xí.

Bên cạnh diễn xuất, Cát Tường còn được khán giả biết đến với vai trò MC truyền hình. Chị từng dẫn chương trình Bạn muốn hẹn hò cùng MC Quyền Linh và tham gia dẫn dắt hoặc làm giám khảo ở nhiều chương trình khác như Bạn có thực tài, Siêu sao đoán chữ, Hát câu chuyện tình.

Năm 2019, Cát Tường được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.