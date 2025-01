Diện váy cut out táo bạo mà không lộ chút nội y nào, chị gái Nam Em lên thảm đỏ vẫn bị "âm điểm" vì một chi tiết kém duyên

Nam Anh - Nam Em là cặp song sinh nổi tiếng của showbiz Việt. Dù giống hệt nhau về ngoại hình nhưng suy nghĩ, cách sống của hai chị em lại có nhiều khác biệt. So với Nam Em, Nam Anh có phong cách thời trang đa dạng hơn. Cô từng có những lần xuất hiện ấn tượng và gây chú ý tuyệt đối trên những thảm đỏ.

Mới đây, khi tham dự một sự kiện giải trí, Nam Anh xuất hiện với bộ váy đỏ lộng lẫy và rực rỡ làm bằng chất liệu lụa cao cấp. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển do ngồi trên xe hoặc không ủi kỹ, mẫu váy của Nam Anh bị nhăn nhúm. Mỹ nhân sinh năm 1996 trang điểm xinh đẹp nhưng lại mất điểm vì chiếc váy thiếu sự chỉn chu và không hoàn mỹ như mong đợi.

Tuy vậy, Nam Anh cũng khá nổi bật với chi tiết cut out táo bạo nhưng không để lộ bất kỳ nội y hay khoảng hở hớ hênh nào cả. Nếu cô nàng có cách xử lý khéo léo hơn để váy không nhăn, có lẽ Nam Anh đã trở thành mỹ nhân tỏa sáng nhất sự kiện.

Ra mắt bộ phim ăn khách Chị Dâu, Nam Anh chọn chiếc váy đỏ lộng lẫy, cut out táo bạo khoe làn da trắng như tuyết.

Nam Anh diện váy lụa nhăn nhúm gây mất thẩm mỹ khá nhiều khi xuất hiện trước công chúng.

Cô diện đầm cắt xẻ đẹp mắt và tinh tế nhưng việc xử lý chất liệu chưa tốt gây ảnh hưởng đến tổng thể.

Trước Nam Anh, có không ít mỹ nhân Việt cũng từng lúng túng khi diện váy nhăn nhúm khiến họ bị mất điểm hoàn mỹ.

Hồng Diễm cũng từng mắc lỗi tương tự như Nam Anh với chiếc váy maxi màu hồng.

Dương Hoàng Yến cũng có màn xuất hiện kém hoàn hảo vì chất liệu váy khá nhăn.

Thùy Tiên cũng bị nói vì diện váy không mượt mà.

Ngọc Trinh mặc đẹp vẫn không thể tránh khỏi bị chê chiếc váy nhăn nhúm như chưa ủi.

Có thể thấy, chất liệu vải lụa khá khó chiều. Khi diện váy lụa, các nàng cũng phải thận trọng và tính toán kỹ lưỡng, giúp cho ngoại hình và tổng thể hoàn mỹ nhất có thể. Để khắc phục cũng như hạn chế tình trạng váy nhăn nhiều nhất có thể, các nàng có thể ứng dụng những cách sau đây:

Cuộn váy lên khi ngồi:

Khi mặc váy lụa, nếu ngồi xuống bạn nên nhẹ nhàng và chịu khó cuộn váy hay áo lên khi ngồi, tránh dựa vào ghế để không làm hỏng bề mặt vải lụa. Khi ngồi cũng cần nhẹ nhàng, chọn ghế có đệm để tránh gây hư hại cho chiếc váy hay trang phục có chất liệu lụa cao cấp.

Nên giặt hấp khô:

Khi lật mác giặt ở trên các sản phẩm từ thương hiệu cao cấp, bạn thường sẽ thấy các loại trang phục bằng lụa tơ tằm thường được yêu cầu giặt hấp. Đây là phương thức tốt nhất để bảo quản độ mềm mịn và sáng bóng của lụa. Đối với các sản phẩm bằng lụa tơ tằm có in họa tiết, giặt hấp cũng là cách tốt nhất giúp bảo quản màu nhuộm, hạn chế gây lem màu dẫn đến loang lổ sản phẩm. Cách giặt hấp, giặt khô cũng được ưu tiên cho các mẫu lụa tơ tằm có kiểu dệt vải láng bóng như satin, taffeta satin...

Dùng bàn ủi hơi nước:

Lụa tơ tằm được dệt từ sợi tơ tự nhiên, khi giặt, hoặc khi mặc thường dễ nhăn. Trong nhiều trường hợp, vết nhăn khó tan và vẫn bị đọng lại sau khi ủi. Nguyên nhân là do loại vải này cực nhạy cảm với ánh nắng và nhiệt độ. Khi mặc lên, vải lụa cọ sát vào da sinh ra nhiệt khiến tơ tằm co lại. Nếu không được là bằng bàn ủi chuyên dụng, lụa cũng dễ nhăn trở lại do tiếp xúc với nhiệt độ cao. Phương pháp ủi hơi nước giúp cho mặt vải mịn và mướt hơn, khi mặc vào cũng tránh được tình trạng nhăn nhúm quá đà gây khó chịu cho người mặc lẫn người đối diện.