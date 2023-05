Mỹ nhân Marvel “đốt cháy” thảm đỏ bom tấn với trang phục từ Công Trí

Kể từ sau công cuộc chinh phục New York Fashion Week trong gần nửa thập kỷ trước, cái tên Công Trí dần trở nên thân thuộc với tầng lớp siêu sao Hollywood cũng như giới mộ điệu quốc tế. Các sáng tạo của anh hiện diện thường xuyên trên thảm đỏ tại những đại sự kiện như Oscar, BAFTA, Premios Juventud, LHP Toronto… và đặc biệt chiếm lĩnh tâm điểm của hàng loạt buổi công chiếu phim bom tấn như “Lion King”, “Bullet Train” và mới đây nhất là “Guardians of the Galaxy Vol. 3”.

Được biết, siêu phẩm mới nhất của nhà Marvel đã được công chiếu từ 3/5 vừa qua. Sự kiện ra mắt cũng được tổ chức hoành tráng tại Florida và mọi sự chú ý đều đổ dồn về người đẹp Karen Gillen trong một thiết kế vô cùng táo bạo từ Công Trí.

Karen Gillen mê hoặc mọi ánh nhìn với thiết kế gợi cảm từ Công Trí. Sắc đen và những khoảng hở thú vì giúp người đẹp phô trương sắc vóc cũng như làn da một cách hoàn hảo.

Theo đó, người đẹp tự tin sải bước trong mẫu đầm cổ đổ chữ U kèm đường cut-out lượn vòng dưới khu vực chân ngực. Tuy chỉ phát huy từ sắc đen đơn thuần, thế nhưng những khoảng hở thênh thang không kém phần tinh tế đã giúp nàng đả nữ khoe trọn sắc vóc trên thảm đỏ.

Thiết kế chân váy midi kèm đường xẻ tà bất đối xứng vừa giúp người mặc thoải mái di chuyển, đồng thời tạo cân bằng với khoảng hở phía trên của trang phục. Karen chọn phụ kiện là mẫu găng tay dáng rộng đầy phá cách, bám sát nguyên mẫu từ lookbook mùa Xuân/Hè 2023 của nhà mốt Công Trí. Cô tối giản phụ kiện cũng như chọn layout make up, sử dụng màu tóc đỏ rực rỡ để tôn lên sắc đen huyền bí từ bộ trang phục.

Nhờ trang phục cũng như vẻ đẹp thiên bẩm, Karen trở nên trội bật khi thả dáng bên cạnh các người đẹp khác.

Bộ cánh của Karen Gillen nhận được nhiều lời khen ngợi từ báo giới quốc tế. Trang DailyMail khen ngợi người đẹp vì phong cách mặc tôn sắc vóc đầy đẳng cấp, thậm chí có phần lấn át bạn diễn Pom Klementieff khi cả hai cùng đứng trước cả trăm ống kính phóng viên.

Thú vị ở chỗ, thiết kế lọt vào mắt xanh Karen Gillen vốn thuộc BST Xuân/Hè 2023 đã được đội ngũ Công Trí tinh chỉnh cho thị trường nội địa thay vì các sáng tạo gốc từng được ra mắt giữa sa mạc California vào cuối năm trước. Chi tiết này phần nào cho thấy, kể cả khi dành riêng tâm huyết cho giới mộ điệu Việt, các thiết kế của Công Trí vẫn đáp ứng vừa vặn tiêu chuẩn quốc tế vốn vô cùng khắt khe, đặc biệt khi khách hàng là giới ngôi sao Hollywood với tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Tạo hình ấn tượng của Karen Gillen trong "Guardians of the Galaxy 3".

Về Karen Gillen, cô thường khiến dân tình “tiếc” vài phần cũng bởi hết mực xinh đẹp và nóng bỏng ngoài đời nhưng lại vào vai một cô robot đầu trọc, da xanh mét trong chuỗi phim “Guardian of the Galaxy”. Để phù hợp với vai diễn, người đẹp Scottland đã phải cạo toàn bộ mái tóc đỏ óng ả và kiên nhẫn hàng tiếng trời mỗi ngày để hóa trang. Thậm chí vì quá bận rộn, có lần cô để nguyên lớp hóa trang dày cộm để tham gia trị liệu cùng chồng, Nick Kocher.

Tuy nhiên quyết tâm của Karen đã đưa cô tới thành công. Từ khởi đầu là một nhân vật phụ, giờ đây Nebula đã trở thành một trong những nhân tố chính và nổi bật nhất trong “Guardian of the Galaxy” nói riêng và toàn vũ trụ Marvel nói chung. Bên cạnh đó, doanh thu của phần 3 này cũng hứa hẹn bùng nổ sau tổng doanh thu của 2 phần trước xấp xỉ 2,5 tỷ USD. Đây cũng sẽ là phần cuối cùng, mới mục tiêu mang lại cái kết trọn vẹn cho Đội vệ binh dải ngân hà cũng như loạt phim độc đáo nhất từng có của vũ trụ Marvel.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/my-nhan-marvel-dot-chay-tham-do-bom-tan-voi-trang-phuc-tu-cong-tri-...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/my-nhan-marvel-dot-chay-tham-do-bom-tan-voi-trang-phuc-tu-cong-tri-c47a28235.html