"Mỹ nhân cảnh nóng'' đóng phim của Trấn Thành đời thực chuộng mặc tôn body nuột nà

Phương Anh Đào vào vai nữ chính trong dự án ''Mai'' của Trấn Thành.

Mới đây, Trấn Thành công bố Poster, First look Trailer dự án điện ảnh tâm lý, hài do anh đạo diễn, sản xuất - Mai - dự kiến công chiếu vào Mùng 1 Tết năm 2024. Thông tin về nữ diễn viên chính Phương Anh Đào nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông lẫn cộng đồng mạng. Trong phim, cô vào vai Mai - một cô gái xinh đẹp, trưởng thành có mối quan hệ yêu đương với chàng trai đào hoa tên Dương (do Tuấn Trần thủ vai).

Nữ diễn viên Phương Anh Đào.

Phương Anh Đào vốn không còn là cái tên xa lạ với khán giả yêu phim Việt. Người đẹp sinh năm 1992 có gần 10 năm kinh nghiệm diễn xuất ở cả hai địa hạt truyền hình lẫn điện ảnh, từng góp mặt trong nhiều dự án lớn.

Gần đây, cô đang gây chú ý khi tham gia dự án phim gắn mác 18+ "Chiếm đoạt'', trong phim cô có nhiều cảnh nóng bỏng cùng bạn diễn. Vào năm 2022, Phương Anh Đào cũng từng gây chú ý khi đóng nhiều phân cảnh táo bạo với bạn diễn kém tuổi Hoàng Trung trong dự án "Bếp trưởng tới''. Nữ diễn viên cho thấy sự thay đổi hình tượng từ ''nàng thơ'' hóa ''mỹ nhân cảnh nóng'' trên màn ảnh Việt.

Phương Anh Đào ngày càng thăng hạng về nhan sắc lẫn vóc dáng.

Phương Anh Đào có gu thời trang tôn dáng nuột nà, quyến rũ ngoài đời.

Bên cạnh lối diễn xuất, Phương Anh Đào còn thu hút lượng fans đông đảo nhờ nhan sắc tươi trẻ, xinh đẹp cùng vóc dáng thanh mảnh, chiều cao gần 1m7 nổi bật. Là người của công chúng, cô nàng rất chăm chút cho bản thân để cải thiện sắc vóc mỗi ngày thông qua việc tập yoga, kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học.

Mỹ nhân quê Cà Mau tự tin diện những trang phục tôn dáng đẹp quyến rũ. Nhan sắc và vóc dáng chuẩn đẹp giúp cô chinh phục được nhiều phong cách thời trang khác nhau. Hầu hết các thiết kế đều hướng đến sự đơn giản, tôn dáng gợi cảm, không hề phản cảm. Phương Anh Đào không có sở thích mua sắm đồ hiệu, về váy, áo cô ưu tiên sự phù hợp với hoàn cảnh, nhu cầu và sở thích của bản thân. Người đẹp sinh năm 1992 còn thu hút bởi lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên.

Phương Anh Đào có gu thời trang tôn dáng đẹp ngoài đời.

Cùng xem thêm một số sự lựa chọn thời trang của Phương Anh Đào:

Phương Anh Đào chuộng mốt váy lụa hai dây mảnh, khoảng hở lưng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho người mặc.

Nữ diễn viên ''Chàng vợ của em'' yêu thích các tông màu tươi sáng như trắng, xanh, vàng.

Ngoài bikini thì những mẫu váy hai dây mỏng manh cũng là lựa chọn yêu thích của Phương Anh Đào khi đi du lịch biển.

Người đẹp chuộng những dáng váy, áo cúp ngực, trễ vai khi dự các sự kiện.

Cô hóa nàng thơ đẹp trong veo nhưng cũng không kém phần gợi cảm khi đi du lịch, làn da trắng ngần giúp cô nổi bật trong mọi khung hình.

Phương Anh Đào trông trẻ trung hơn tuổi khi mặc áo thun phối cùng chân váy jeans.

